Разводът на Дженифър праща Бен Афлек на дъното

Пропаднал впиянчен тип е напът да стане отново Бен Афлек, като негови приятели алармират, че са много притеснени за състоянието му. Близки на холивудската звезда са силно обезпокоени от последните промени в поведението му и от това, че той се връща към стари навици, които в миналото вече са го са пращали на дъното. Според източници от обкръжението на актьора, който преживя тежка година след развода си с Дженифър Лопес, той пуши като комин и се налива с кофеин като невидял, пише България Днес.

„Когато Бен е под напрежение, винаги търси утеха в храна и кофеин, но този пот нещата са на друго ниво", твърди източник, цитиран от списание „Ок". Според него вредните навици започнали да определят ежедневието на актьора. Причини за всичко това са стресът от раздялата с Лопес, непрекъснатото медийно внимание и трудностите около продажбата на луксозното им семейно имение за 52 милиона долара, което никой не иска да купи. Всичко това натоварва сериозно психиката му. Най-големият страх на приятелите му е, че това може да го върне към още по-опасни зависимости.

Бен Афлек води дълга битка с алкохолната зависимост и е преминавал през няколко рехабилитационни програми, преди да постигне трезвеност преди около пет години.