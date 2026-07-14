“Бангаранга” стана песен за царевицата

Най-популярната в момента българска песен „Бангаранга“ се превърна в парче, посветено на царевицата. Колоритен продавач на плажа, познат в социалните мрежи като Бате Наско, се възползва от славата на песента, с която Дара спечели последното издание на „Евровизия“. Босоногият търговец с певчески качества предлага кочаните си, като привлича вниманието на плажуващите с музикални ритми.

„Цццццаревичка Бангаранга, ццццаревичка Бангаранга“, нарежда продавачът, който от време на време вкарва името на Дара в изпълненията си. Друг любопитен детайл от поведението му на плажа е, че ходи облечен като гигантска царевица - понякога дрехите му го пресъздават като цял кочан, а понякога кочани има изрисувани върху тениските и късите му гащи. Бате Наско може да бъде забелязан най-често в Приморско и в други курорти по Южното Черноморие. Туристи масово споделят видеа с продавача в социалните мрежи, където могат да бъдат чути и други негови култови лафове за царевицата, както и текстове от кючеци и чалга парчета: „Еврибари, царевичката ми яко пари“, Центровка на далака, лек за червата, голям лек за душата. Лагери топи, бушони гърми“, „Завърти гюбека като автоматична пералня“, „Лекува кариеси на зъбите“, „Микрофонът на Тони Стораро“ и „Златният зъб на Майк Тайсън“.

„Виж я само как те гледа, как ти бърка в сърцето“, пее търговецът на плажуващи и така ги приканва да си купят от него. На различни клипове се виждат и различни цени на брой кочан, като стойността варира от 3 евро и достига до 5 евро. Царевицата на плажа у нас шокиращо поскъпна това лято. Абсолютната класика в храната край морските вълни вече се продава за 4 евро на кочан, докато само преди година цената й беше 5 лева, показа проверка на „България Днес“. Търговците на пясъчната ивица пласират продукцията си без обосновка за драстичното поскъпване, оплакват се летуващи. Нещо повече - оказва се, че родната царевица излиза по-солена като цена от други страни по света.

В Турция, където освен варена царевицата се продава и печена на жар - струва 60 лири, или малко над 1 евро. Дори на прочутия плаж Копакабана в Бразилия царевицата излиза по-евтино. Там се вари в големи казани, маже се обилно със солено масло и струва 12 бразилски реала, равняващи се на малко над 2 евро. Не за първи път колоритни образи се появяват по родните плажове, търсейки всякакви начини да продават царевица.

Преди година „България Днес“ ви разказа, че двойник на испанския футболист Ламин Ямал продава кукуруз на летуващите. Търговецът на южния плаж в Приморско се превърна в абсолютен хит в социалните мрежи, защото поразително прилича по визия на играча - тъмна кожа, изрусена коса и фланелка на „Барселона“.