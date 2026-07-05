Би Ти Ви най-после се решава за „Момата”

Би Ти Ви е на крачка най-после да пусне „Момата”, научи „Уикенд”. Телевизията обяви преди дни, че ще прави нов вариант на романтичното си риалити „Ергенът”, в което за първи път, освен мъж, ще постави и жена в главната роля. Заглавието ще бъде „Ергенът: Марс и Венера”. В него ще текат две линии: с ерген, който търси съпруга сред двайсетина кандидатки, и с мома, която търси съпруг сред същия брой кандидати.

„Ергенът: Марс и Венера” ще е хибрид между класическото риалити „Ергенът” и неговия дамски вариант, който на български наричаме „Момата” поради липса на по-подходящ превод на оригиналното заглавие на американското шоу. В предстоящия сезон 6 на „Ергенът”, по който се работи в момента, ще вървят две паралелни истории. В първата мъж ще търси жена по познатия от предишните 5 сезона образец. В другата ролите ще бъдат обърнати – в центъра на събитията ще е жена, която търси любов сред много опитващи се да я впечатлят ухажори. Двамата главни герои ще имат отделни територии, на които ще се опознават с кандидатите за вниманието си, но тъй като това ще е едно и също предаване, ще бъдат обединени чрез срещи помежду си. Точно как, къде и по какъв формат ще протичат тези срещи, все още се уточнява, тъй като „Марс и Венера” в момента е в процес на избистряне на концепцията. Най-вероятно е двамата главни герои да обсъждат помежду си как върви опознаването с кандидатите и да си дават взаимни съвети за бъдещи ходове. То този начин досега протичаха срещите между ергените в сезони 4 и 5.

Това, че вече ще има и жена в центъра на събитията, изглежда като тест за последващо въвеждане на чисто дамския вариант на „Ергенът” – „Момата”, в което мъжът напълно ще отпадне като главен герой. „Уикенд” дочу, че в телевизията пускането на „Момата” се обсъжда отдавна, но досега никой не се е решила да заложи предаването в програмата, тъй като в много държави то се е проваляло. Макар да показват търпимост към мъже, които серийно се целуват и натискат с различни жени, докато изберат една от тях, обществото на много места по света не може да се похвали със същата толерантност спрямо жени със сходно поведение. В резултат на това рейтингите на „Момата” в тези по-консервативни държави се оказвали катастрофални. Ето защо, вместо да го въведат директно, в Би Ти Ви предпочели хибрида „Марс и Венера” като своеобразен тест. Ако „Венера” бъде приета добре от публиката, на бъдещ етап ще бъде заменено от чистия вариант на „Момата”.

Работата по „Марс и Венера” е на етап търсене на локации и провеждане на кастинг. По информация на „Уикенд” снимките най-вероятно няма да бъдат в Шри Ланка, както последните две години. Очаква се да бъде избрана по-близка и удобна дестинация. Все още се прави и вътрешен кастинг за ергена и момата, около които ще се върти сезонът. Търсят се не само добре изглеждащи кандидати, но и достатъчно интелигентни, реализирани в професиите си и с устойчив морал. В същото време е отворен и кастингът за редови участници, които ще се опитват да грабнат вниманието на главните герои и да разпалят романтични чувства в тях. Продуцент, както в последните два сезона, е Ники Николов, а задачата, която от Би Ти Ви са му поставили, е да се създаде не толкова скандално, колкото романтично и смислено шоу, доколкото такава цел е изпълнима.

„Ергенът: Марс и Венера” се очаква следващата пролет. От септември пък на ход е вторият сезон на по-скандалния вариант „Ергенът: Любов в рая”. Негови продуценти, както миналата година, са Нико Тупарев, Радо Тушев и Мая Тодорова.