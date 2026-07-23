Уж всичко беше ясно: Обрат в разследването за смъртта на Малък Тошко!

Обрат бележи разследването за смъртта на Малък Тошко! Оказва се, че наблюдаващият прокурор е дал нови указания на органите на реда, които продължават да нищят случая, въпреки че уж бе изяснено, че става въпрос за самоубийство.

Това казаха официално за "България Днес" от Районната прокуратура в Стара Загора, която продължава да разследва самоубийството на внука на Тодор Живков.

"Разследването все още е активно. Наблюдаващият прокурор е дал указания за извършването на нови действия по разследването. Случаят не е приключил", категорични са от правната институция, която продължава да рови дали има нещо гнило в трагедията. Но доказателства за чужда намеса все още не са намерени.

В края на миналата година източници от полицията, запознати с разследването, споделиха пред "България Днес", че нямат нови указания от Районната прокуратура в Стара Загора и не извършват допълнителни проверки.

"Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая със смъртта на Тодор Славков. Нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме други свидетели или пък тези, които вече са разпитани, да бъдат отново разпитани. Ако от прокуратурата не ни дадат насоки, то това означава, че разследването е приключило. Всичко сочи само и единствено към самоубийство. Важно е да уточним, че не сме открили нищо, което да сочи, че има чужда намеса в смъртта на Славков", споделиха през ноември 2025 г. запознати с разследването пред "България Днес". Това означаваше, че разследването е прекратено или поне е на пауза.

Очевидно обаче са се появили въпроси, които остават без отговори, защото наблюдаващият прокурор не би възложил нови указания на разследващите в противен случай. Докато всичко не бъде изяснено, прокуратурата не може да каже категорично, че става въпрос за самоубийство.

Много от близките на Малък Тошко все още не вярват, че се е самоубил. Щерката на Славков - Екатерина, сподели пред "България Днес", че не е останала с впечатлението, че баща й има намерение да се раздели с живота. Тя допълни, че двамата са били малко скарани и скоро не се били чували.

Един от приятелите на внука на Живков обаче разказва, че Тошко се е простил с живота си, защото е изпитвал страшна болка от нелечимата болест, от която е страдал, и не е можел да търпи повече.

На 21 юли миналата година стана ясно, че внукът на Тодор Живков е открит мъртъв с куршум в главата в имот в село Асен. Сигналът е подаден в 16:49 ч. на тел. 112. На място веднага изхвърчат полицейски и медицински екипи. Извършен е оглед на мястото и е назначена съдебномедицинска експертиза на тялото на Славков. Тя показва, че най-вероятно става въпрос за самоубийство - по пистолета няма други отпечатъци освен тези на Малък Тошко, а и по ръката му има барутен нагар, което сочи, че той е дръпнал спусъка на законно притежавания от него револвер калибър 22.

Трагедията се разиграва в имот на президента на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски.

По време на разследването досега не са открити данни за насилствена смърт или някаква намеса в трагичната кончина на Малък Тошко.

Две седмици преди смъртта му Славков моли Крушарски да отседне за известно време в къщата му за гости в село Асен. Президентът на "Локо" (Пловдив) му казва, че няма проблем, тъй като с баща му - Иван Славков, са били големи приятели. Малък Тошко издъхва на датата, на която умира майка му, като преди това изпраща притеснително писмо до Крушарски (виж карето).

Людмила Живкова проговаря в него

"Людмила Живкова проговори в мен" - това странно съобщение получава Христо Крушарски от Тодор Славков 11 дни преди трагичната му смърт. В него се говорело и за килийно училище - фрази, които звучат като зов за помощ. Според специалист, с когото се консултирал Крушарски, това било прикрит сигнал за назряващо намерение.

"Тошко не е бил пиян, нито дрогиран - аутопсията го потвърди. Това не беше моментна прищявка, той го е решил съзнателно", казва Крушарски, който години наред бе близък с Тодор, както и с баща му - Иван Славков. Христо неведнъж му е подавал ръка - и с работа, и с подкрепа, и просто с човешка грижа.

Дни преди трагедията Крушарски е бил в къщата на Славков край Самоков. Говорили, смели се, копали заедно.

"Нищо не подсказваше какво ще последва", споделя бизнесменът. Единственият проблем бил алкохолът - но дори тогава Тодор се опитвал да се крие и да не тревожи околните.

"Той носеше мисия в себе си - искаше да прилича на баща си, но Батето не се копира. Все пак беше достоен - добър, прям, уважителен", казва още Крушарски.

Той вярва, че Тодор е оставил следа, а духът на фамилията ще бъде продължен от дъщеря му - внучката на Батето.

Погребват го до майка му и дядо му

Славков бе положен в близост до гробовете на своя дядо - бившия държавен глава Тодор Живков, и на майка си Людмила. Мястото му е буквално през един ред от техните вечни домове, което символично затваря един семейно-исторически кръг.

Тодор Славков си отиде на 54-годишна възраст. През годините той често влизаше в новините с пъстрата си публична личност - от участието си в риалити формати до чести появи в обществения живот. Син на дъщерята на бившия Първи Людмила Живкова и внук на най-дългогодишния управник на социалистическа България, Славков винаги е носил тежестта и славата на едно политическо наследство.