5 плажни прически, които изглеждат страхотно и са идеални за коса с удължения https://hotarena.net/lubopitno/5-plazhni-pricheski-koito-izglezhdat-strahotno-i-sa-idealni-za-kosa-s-udalzheniya HotArena.net

Лятото е сезонът на морето, слънцето, дългите вечери и красивите снимки. Именно тогава най-често чуваме въпроса:

„Как да нося косата си на плажа, без да ми пречи, но и без да крия красивата си дължина?“

Истината е, че удълженията за коса не ви ограничават. Напротив – те ви дават много повече възможности за разнообразни летни прически. Независимо дали сте на плажа, край басейна или на вечерна разходка, можете да изглеждате стилно, без да жертвате удобството.

Ето пет от любимите ни летни предложения.

1. Свободна плитка – класика, която никога не излиза от мода

Това е една от най-предпочитаните прически през лятото. Косата остава прибрана, не се разпилява от вятъра и изглежда елегантно дори след часове навън.

При по-дълга коса плитката става още по-впечатляваща – плътна, обемна и с красиво движение. Можете да издърпате леко отделни кичури около лицето, за да придадете по-небрежен и романтичен вид.

Подходяща за: плаж, разходки, вечеря край морето, ежедневието.

2. Полуповдигната коса – когато искате да покажете красивата си дължина

Ако не обичате косата да пада постоянно върху лицето, но все пак искате да се вижда цялата ѝ красота, това е чудесен избор.

Събира се само горната част, а останалата коса пада свободно по раменете. Тази прическа изглежда женствено, подчертава дължината и е подходяща както за деня, така и за вечерни събития. Особено красиво стои с меки плажни вълни. Подходяща за: летни партита, романтични вечери, снимки по залез.

3. Нисък небрежен кок – комфорт и елегантност в едно

Когато температурите са високи, много жени предпочитат косата да бъде прибрана.

Ниският кок с леки спуснати кичури, създава усещане за лекота и изглежда стилно както с бански, така и с лятна рокля. Ако оставите няколко свободни кичура около лицето, ще получите още по-мека и романтична визия. Това е една от любимите прически за горещите августовски дни.

Подходяща за: плаж, градски разходки, летни събития.

4. Странична плитка – романтика с морско настроение

Страничната плитка е идеална, когато искате нещо различно, но без сложна подготовка. Тя подчертава дължината, стои красиво на снимки и придава леко бохемско излъчване. Ако косата е с удължения, плитката изглежда още по-плътна и впечатляваща. Това е една от прическите, които никога не остават незабелязани.

Подходяща за: вечерни разходки, фотосесии, летни празненства.

5. Големи плажни вълни – вечната лятна визия

Има прическа, която никога не излиза от мода – естествените, свободни вълни. Те създават усещане за лекота, движение и обем. При удълженията ефектът е още по-впечатляващ, защото косата изглежда по-плътна и пада красиво по цялата си дължина. Тази визия е подходяща както за плажа, така и за вечеря край морето или специален повод. Подходяща за: всеки летен ден.

Лятото е сезонът на красивата коса

Дългата коса е символ на женственост и свобода, а правилно поставените удължения ви дават възможност да се наслаждавате на разнообразни прически през целия сезон.

Независимо дали предпочитате плитки, кокове или свободно падащи вълни, най-важното е прическата да бъде удобна, естествена и съобразена с вашия стил.

В салон Магама ще ви помогнем да изберете най-подходящия метод за удължаване и ще ви покажем как да се радвате на красива коса във всеки летен момент.