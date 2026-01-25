Блатечки прави сина си актьор

Асен Блатечки все по-ясно чертае бъдещето на сина си и изглежда, че сцената е следващата голяма спирка в живота на 11-годишното момче. Досега Борил се изявяваше основно в музикалната сфера. Той учи в Музикалното училище в столицата, но артистичната му енергия вече търси нов израз. По думите на близки до семейството, детето има силно сценично присъствие и природен чар, които баща му смята, че не бива да остават неизползвани.

Асен не крие, че вижда у наследника си качества, които много напомнят неговите собствени в ранните му години – артистичност, музикалност и вродена склонност към изява. Уроците не са най-любимото занимание на петокласника, но сцената очевидно го привлича. Блатечки се надява Борил един ден да тръгне по неговите стъпки и да продължи фамилната линия в театъра или киното, като изборът му ще бъде направен с подкрепа, а не с натиск.

Асен неведнъж е споделял, че децата му са го променили из основи. „Двете ми деца ме научиха да бъда много по-отговорен, по-сериозен, по-грижовен. Научиха ме да си натисна егото надолу, защото изведнъж други хора станаха по-важни от мен”, признавал е артистът.

Освен малкия Борил, той има и пораснала дъщеря Катерина от първия си брак, която неотдавна завърши архитектура в Лондон и тепърва ще решава дали бъдещето ѝ е в България или зад граница.

Личният живот на Асен също изглежда подреден и хармоничен напоследък. Той не спира да хвали актуалната си приятелка Елеонора Янакиева, с която вече повече от две години живеят под един покрив в апартамента му в центъра на София. Елеонора е финансист по професия. Голям плюс за връзката им е фактът, че и двамата имат деца от предишни връзки, които са се приели повече от добре.

„Синовете ни на секундата се сработиха. Те са страшна любов и наистина са много смешни, непрекъснато ни забавляват. И дъщерите ни станаха приятелки“, разказвал е Блатечки.

Борил и Катерина напълно одобрявали Елеонора, което правело отношенията им още по-спокойни и гладки. „Абсолютно си паснахме във всичко – музика, храна, забавления, филми, чувство за хумор”, казва актьорът по адрес а любимата си. Трябвали му 50 години, за да срещне правилния човек, а днес е убеден, че е открил подходящата жена за себе си.

След бурната и трудна раздяла с Диляна Попова, Блатечки дълго време пазеше личния си живот далеч от публичното внимание. Манекенката и актьорът така и не успели да изгладят различията си, а честите скандали се отразявали и на сина им. Днес обаче двамата поддържат нормални отношения заради детето и са оставили конфликтите в миналото.

С Елеонора Асен изглежда спокоен и уверен. Двамата пътуват заедно, тя често го придружава и по служебни ангажименти, без да изпада в сцени на ревност. През пролетта Блатечки ще чукне 55 години и вече няма нито сили, нито желание да сменя жените. Целта му е да постигне спокойствие и стабилност - неща, които е открил в лицето на Елеонора. Докато любовта му е подредена, погледът му продължава да бъде насочен и към сцената - този път не само за него, а и за сина му Борил.