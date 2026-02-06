Бойко Кръстанов стана татко

Актьорът Бойко Кръстанов стана баща за първи път, пише България Днес. Половинката му, която е и негова колежка, Лидия Василева призна, че двамата вече са родители.

Василева обаче не уточни дали имат момиче или момче. Лидия е от Пловдив, бивша художествена гимнастичка е и има много медали. Била е и капитан на националния ни отбор.

По-късно завършва НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков. Двамата с Бойко имат голяма разлика - той е на 38, а тя ще стане на 24 в неделя.

„Щастлив съм, ще се яде торта, а цветята са навсякъде", сподели той.