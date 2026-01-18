Последни
Бойко Василев се втали чрез 18-часово гладуване

Водещият на „Панорама” Бойко Василев напоследък видимо се е вталил и прави впечатление с по-стройна фигура.

На 9 януари той навърши 56 години, но изглежда в добра форма, което не остана незабелязано и от зрителите. Той е отслабнал чрез т.нар. „фастинг”, чрез системата с интервално гладуване. Журналистът се храни само 6 часа дневно – периода между 13 и 19 часа. През останалите 18 часа гласува и не хапва дори фъстък.

През 2021 г. емблематичният журналист стана баща за втори път. Настоящата му съпруга Албена Колчакова го дари със син, когото кръстиха Георги. Бащинството в по-зряла възраст очевидно му се отразява добре. Бойко има и пораснал син от първия си брак.

