Кая и Зерин най-накрая се влюбиха и в живота

Атакан Йозкая и Дилин Дьогер, актьорите които играят героите на Кая и Зерин от телевизионния хитов сериал "Далечен град", са започнали романтична връзка и в живота, не само на екрана, тръбят турските медии, пише Галерия.

Обичаният от зрителите дует, който се бори за любовта си в поредицата, отдавна беше подозиран в интимна връзка. Те обаче всеки път отричаха.

Сега вече наиситна са влюбени. Те не се крият и се разхождат щастливо хванати за ръце. Почитателите им са във възтор от новината за връзката им и ги отрупаха с поздравления и емотикон със сърчица.