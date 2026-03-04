Последни
Популярни
Горещи

Кая и Зерин най-накрая се влюбиха и в живота

https://hotarena.net/lubopitno/kaya-i-zerin-nay-nakraya-se-vlyubiha-i-v-zhivota HotArena.net
HotArena.net
231
Кая и Зерин най-накрая се влюбиха и в живота

HotArena.net
231

 

Атакан Йозкая и Дилин Дьогер, актьорите които играят героите на Кая и Зерин от телевизионния хитов сериал "Далечен град", са започнали романтична връзка и в живота, не само на екрана, тръбят турските медии, пише Галерия.

Обичаният от зрителите дует, който се бори за любовта си в поредицата, отдавна беше подозиран в интимна връзка. Те обаче всеки път отричаха.

Сега вече наиситна са влюбени. Те не се крият и се разхождат щастливо хванати за ръце. Почитателите им са във възтор от новината за връзката им и ги отрупаха с поздравления и емотикон със сърчица. 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.