Цвети и Криско искат трето дете

Любимата на рапъра Криско – Цветелина Петрова, призна, че е отворена към идеята да стане майка за трети път. Красавицата не крие, че ежедневието й е изключително натоварено, особено предвид факта, че едно от децата им е със Синдром на Даун. Въпреки това тя вярва, че още едно бебе ще донесе повече любов и щастие в семейството. Единственото й условие обаче е да има повече помощ, за да не носи всичко сама на плещите си. Тя не крие, че мъжът й доста работи и основната отговорност за наследниците им пада върху нея.

Цветелина рядко говори за личния си свят, но когато го прави, думите й изглеждат искрени. Зад усмивката й стои дълъг път на съмнения, вътрешни битки и осъзнаване. Днес тя е уверена жена и отдадена майка, но признава, че невинаги е било така.

В началото на връзката си с Криско чаровната брюнетка била силно ревнива. Следяла го, проверявала го, живеела с постоянен страх да не го загуби. Самата тя определя това поведение като „токсично и обсебващо”. Промяната не дошла лесно – наложило се да потърси помощ от психолог, за да стигне до корена на несигурността си. Оказало се, че причините се крият дълбоко в детството й. Тя израснала с баща, който не й давал увереност, а напротив – често критикувал външния й вид. С времето и терапията тя успяла да преодолее старите си травми и да изгради по-здрава самооценка.

Като дете на разведени родители, Петрова е научила и друг важен урок – как не иска да изглежда едно семейство. Затова с Криско имат категорично правило: никога не се карат пред децата. Всички конфликти остават зад затворени врати. „Каквото и да се случва, го изговаряме насаме”, споделя брюнетката. За нея това е въпрос на уважение и отговорност към децата.

Най-трудното изпитание за двойката обаче идва с раждането на сина им Даниел. Диагнозата Синдром на Даун преобръща света им. Лекарите дори ги увщавали да дадат детето в дом. Първите години са изпълнени със страх, вина и много въпроси. Цвети признава, че това са били адски трудни моменти за тях. Отново терапията й помага да приеме ситуацията и да намери сила. Сега тя гледа на сина си като на специален дар и вярва, че той ги е избрал, за да ги направи по-добри хора. „Ако с дъщеря ми Амая повтарям нещо 10 пъти, с Дани го повтарям 100”, казва любимата на Криско. Макар че ежедневието й е изпълнено с предизвикателства, Цветелина не губи позитивизма си. Тя вярва, че чрез личния си пример може да вдъхне кураж и на други семейства в подобна ситуация.

Романтичната й история с Криско започва на работното място – двамата се срещат по време на снимки на негов видеоклип. Тогава тя е танцьорка, а междувременно работи и като стюардеса, като има планове да заживее в Дубай. Любовта обаче променя всичко. Изпълнителят я убеждава да остане в България, а тя бързо осъзнава, че мястото й е до него. Днес хубавицата е изцяло посветена на семейството си. Развива се като инфлуенсър и споделя съвети за красота и начин на живот, но най-голямото й щастие остават децата.

Преди нея Криско имаше бурна връзка с плеймейтката Ася Капчикова, но този период е останал в миналото. С настоящата му половинка изглеждат като двойка, преминала през много изпитания, но излязла от тях по-силна и по-сплотена. А идеята за трето дете? Тя вече не звучи като нещо невъзможно.