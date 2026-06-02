Инвестицията, която никой конкурент не може да копира: VersaSpa PRO и петте патента зад световния пробив в индустрията за красота https://hotarena.net/lubopitno/investiciyata-koyato-nikoy-konkurent-ne-mozhe-da-kopira-versaspa-pro-i-pette-patenta-zad-svetovniya-probiv-v-industriyata-za-krasota HotArena.net

В индустрия, в която иновациите обикновено означават нов аромат на масажно масло или нова LED маска, VersaSpa PRO се откроява по начин, който рядко се вижда — с инженерска платформа, защитена с пет американски патента, без нито един реален конкурент в своята категория, и с нещо, което всеки предприемач оценява веднага: две напълно самостоятелни приходни линии от едно устройство.

Какво е VersaSpa PRO?

Едновременно две неща, и двете завършени:

Линия 1 — Грижа за кожата чрез микро-мъгла. VersaSpa PRO е единствената кабина в света, която превръща серуми за грижа за кожата в HVLP микро-мъгла и ги нанася автоматично от глава до пети. Четири самостоятелни WellFit процедури (Hydrate, Lift, Recover, Balance), всяка под две минути. Нито едно друго устройство на пазара не прави това.

Линия 2 — Автоматизирано спрей бронзиране. Пълноценна кабина за спрей тен с Ultra Pro серия разтвори в четири нюанса (Clear, Malibu, Monterey, Catalina) и четири нива на интензивност (Светло, Средно, Тъмно, Двойно тъмно). Равномерен автобронзант от глава до пети, без ивици, без намеса на персонал. Съвместима и с Norvell серията.

Двете услуги са напълно независими — клиент може да дойде само за серумна WellFit процедура, само за спрей тен, или за комбинация от двете в едно посещение. Машината настройва всичко автоматично.

Защо патентите имат значение за инвеститора

Патентна защита в тази индустрия е изключение, не правило. По-голямата част от оборудването за красота е незащитено — конкурентите копират дизайни и функции свободно. VersaSpa PRO е различна. Петте патента покриват ключовите технологии:

#9,278,367 — архитектура на автоматизираното разпръскване

#8,784,390 — прецизна помпена система за контрол на потока

#8,701,933 — интелигентен контейнер, разпознаващ разтвора и настройващ параметрите

#8,545,461 — загряване, изсушаване и аспирация

#8,201,288 — автоматизиран повторяем цикъл

Практическото следствие: клиентите ви не могат да получат нито WellFit серумна процедура, нито VersaSpa бронзиране при конкурента. Монопол в района — законен, защитен, устойчив.

Бизнес моделът: 2 услуги × 1 машина

Повечето автоматизирани кабини на пазара са еднофункционални — бронзиране и нищо друго. Клиентът, който не иска тен, не е клиент. VersaSpa PRO удвоява целевата аудитория:

Клиентите на WellFit са салони за красота, козметични центрове, СПА, фитнес обекти — всеки, търсещ автоматизирана грижа за кожата от висок клас. Много от тях нямат никакъв интерес към бронзирането.

Клиентите на спрей тена са студия за тен, салони за красота и всеки, предлагащ естетически процедури. За тях бронзирането е основната услуга.

С VersaSpa PRO обслужвате и двете групи. С едно устройство.

Оперативното предимство

Системата почиства сама след всяка сесия — вътрешна промивка, аспирация, автоматичен дренаж. Персоналът не влиза в кабината. Повторяемостта е гарантирана — всяка процедура е идентична, независимо от конкретния служител.

Пазарната позиция

В американски пазар, където wellness индустрията расте с двуцифрени темпове от 2020 насам, VersaSpa PRO е сред бързо разширяващите се сегменти. Европейският пазар изостава с три-четири години — което означава, че ранните инвеститори в региона заемат позиция преди масовото разпространение.

Kiroff Beauty — единственото официално представителство за България

Kiroff работи в индустрията от 2001 година. Запитвания за оферта и демонстрация:

https://beauty.kiroff.bg | +359 887 555 599 | [email protected]