Цялостно фолиране на кола: кога си струва повече от пребоядисване?

Цялостно фолиране на кола: кога си струва повече от пребоядисване?

Покритието на автомобила е първата линия на защита срещу всичко – от летящи камъчета до агресивни химикали по пътя.
Ето защо все по‑често собствениците на по-скъпи и дори масови автомобили избират Paint Protection Film (PPF) вместо класическото пребоядисване, когато търсят перфектен външен вид и дългосрочна стойност.

Но колко струва тази защита и кога е по‑разумна от класическото пребоядисване? В следващите раздели ще сравним цена, време на престой, издръжливост, опции за персонализация, влиянието върху препродажната стойност, както и гаранционните и правни аспекти, за да преценим кое решение е най‑изгодно за вашия автомобил.

Цена: пребоядисване срещу PPF

 

Опция

Средна цена в България*

Какво получавате

Пълно пребоядисване
(+ лак)

2 000 – 4 000 лв.

Нов слой боя, но без защита срещу нови надрасквания. Нужно е старателно полиране на стари детайли за постигане на еднакъв нюанс.

Цялостно PPF фолио самозарастващо

5 000 – 8 000 лв.

Прозрачна или сатенена мембрана, която поема ударите, отблъсква химикали и „запечатва“ оригиналния цвят.

 

Данни на базата на проекти на Georgi’s Garage и пазарни проучвания за 2025 г.

Кога PPF е по‑изгодният избор?

  • При автомобили с каталожна стойност над 40 000 лв.
     
  • За лакове със сложен перлен или матов ефект, които са скъпи за преправяне.
     
  • Когато планирате да запазите колата > 5 г. и искате да избегнете многократни дребни боядисвания на детайли.
     

Време и престой на автомобила



 

Услуга

Типичен престой

Пребоядисване + изпичане

7 – 10 работни дни (шлайфане, грундиране, боя, лак, сушене)

Цялостно поставяне на PPF фолио в чиста камера

3 – 4 работни дни (детайлно поставяне, изрязване по шаблон, монтаж, съхнене 12 ч.)


По‑краткият престой означава по‑малко време без личния ви автомобил и по‑ниски разходи за алтернативен транспорт.

Издръжливост и защита

PPF е еластомерна полиуретанова мембрана с дебелина ~200 µm, която:

  • Абсорбира ударите на камъчета и пясък при магистрални скорости.
     
  • Самозараства при дребни драскотини; термопластичният слой се затваря при нагряване от слънцето.
     
  • Изолира боята от улични химикали, насекоми и птичи изпражнения.
     

Частично решение: Най‑натоварените зони (предна броня, капак, калници, огледала) могат да се защитят с PPF за ~40 % от цената на пълно фолиране.

 

Възможности за персонализация

PPF вече не е само прозрачна защита. Предлага се в различни форми, включително:

  • Гланц или мат – сатенен ефект без пребоядисване.
     
  • Оцветен PPF – леки нюанси (синкав, бронзов) за индивидуалност.
     
  • В комбинация с винил – лога и акценти върху защитен слой.
     

Така можете да смените визията, без да губите фабричния цвят под фолиото.

Предпродажна стойност

Автомобил с непокътната оригинална боя се продава средно 5 – 8 % по‑скъпо спрямо идентичен модел с пребоядисвани елементи.
PPF действа като „временна защита“: преди продажба може да се свали, разкривайки безупречна боя – силен аргумент пред купувача и пред лизингови компании.

Гаранция, легалност и поддръжка

Georgi’s Garage издава до 10‑годишна гаранция срещу пожълтяване и отлепване на поставеното при тях фолио. 

PPF е прозрачно и не променя заводския код на цвета; не изисква промяна в талона.

Позволява безконтактно миене и керамично покритие за още по‑лесно почистване.

 

Защо Georgi’s Garage?

С два специализирани монтажни центъра – в София и Кнежа – екипът на GG Films разполага със сертификати и опит в поставянето на над 1 200 м² защитно фолио (PPF) всеки месец.

 

Студиата са просторни и затворени, което гарантира монтаж в максимално чиста среда без прах.

Фолиото се изрязва по предварително създадени дигитални шаблони, чрез машина, което елиминира нуждата от рязане с нож директно върху автомобила.

Научете повече за услугата и запишете час за монтаж на PPF.

 

Заключение

PPF не е просто излишен лукс, а дългосрочна защита на боята на вашия автомобил.
Ако цената на фолиото ви се струва висока, сравнете я с многократните дребни ремонти и обезценката при препродажба. В повечето случаи цялостното фолиране на кола излиза по‑изгодно от едно‑единствено пребоядисване – при това с по‑кратък престой и несравнима защита.

Обмисляте следващата стъпка? Свържете се с Georgi’s Garage и вижте автомобила си защитен за години напред.

