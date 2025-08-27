Д-р Стояна Нацева с две престижни европейски награди за 2025 г.: Лидерство и писателство, които променят съдби и поставят България на световната карта https://hotarena.net/lubopitno/d-r-stoyana-naceva-s-dve-prestizhni-evropeyski-nagradi-za-2025-g-liderstvo-i-pisatelstvo-koito-promenyat-sadbi-i-postavyat-balgariya-na-svetovnata-karta HotArena.net

2025 година започва с две големи международни отличия за д-р Стояна Нацева – създател на Happy Life Academy, автор на 15 бестселъра и основател на инициативата „1 милион пробудени“. Тя беше призната за „Най-добър автор на трансформираща поредица книги за лечение в Европа“ и за „Най-добро трансформационно лидерство в личностното развитие в Европа“.

Тези отличия не са просто лична награда. Те са доказателство, че българският принос в сферата на образованието, психологията и литературата е на най-високо световно ниво.

Книгите, които лекуват и вдъхновяват

Признанието за „Най-добър автор на трансформираща поредица книги за лечение“ е свързано с литературното творчество на д-р Нацева. Тя е автор на 15 книги, които вече са достигнали до стотици хиляди читатели в България и по света. Сред тях са:

„Силата на рода“ – книга, която помага на хиляди семейства да възстановят хармония и връзка с предците си.

„Аз съм всемогъщ“ – вдъхновяващ наръчник за сила, увереност и ново начало.

„Живей в изобилие – енергия на парите“ – бестселър за изобилието и финансовата свобода.

Книгите на Стояна не се четат просто за удоволствие. Те се четат със сълзи, с усмивки, със сърце. Те лекуват.

Хиляди хора свидетелстват за личните си трансформации:

Цеца Димитрова споделя, че след тежки диагнози и години страдание е намерила в тях надежда и ново начало. Днес тя е здрава, вдъхновена и вярва, че чудеса съществуват.

Цветелина Андреева е била на ръба на отчаянието, но благодарение на книгите и обученията е постигнала ремисия и живее в хармония.

Татяна Маркова преживява трагедия със загуба на дете и тежки семейни кризи. След работа с д-р Нацева тя успява да се събере със съпруга си, да създаде нов бизнес и днес отново има радост и щастие.

Тези истории са само част от хиляди други. Реални хора, реални съдби, реални чудеса.

Лидерство, което променя Европа

Второто отличие – „Най-добро трансформационно лидерство в личностното развитие в Европа“ – е признание за дейността на Happy Life Academy, основана от д-р Нацева.

Академията вече е обучила над 100 000 студенти от България, Европа и целия свят. Над 3 000 души са сертифицирани като коучинг специалисти и прилагат знанието, за да помагат на други.

Програмите на Академията са уникални, защото съчетават:

съвременна психология и наука,

древни системи и духовни практики,

практически методи за бизнес и лидерство.

MBA програмите, създадени от д-р Нацева, са признати международно и подготвят професионалисти в сферата на психологията, коучинга, родологията и системното консултиране.

Happy Life Academy вече е най-голямата и най-признатата коучинг институция в България, а международното признание доказва, че тя е фактор и в глобален мащаб.

Мисията „1 милион пробудени“

Сърцето на всичко, което прави д-р Стояна Нацева, е мисията „1 милион пробудени“. Това е кауза, която обединява хора по цял свят – с цел да създаде общност от милион души, живеещи осъзнато, пълноценно и в хармония със себе си и света.

Вече стотици хиляди хора са част от тази промяна. Те участват в обучения, четат книги, гледат предаванията в Happy Life TV, следват медитации и практики. Всеки един от тях е живо доказателство, че трансформация е възможна.

„Един човек, който се пробуди, променя семейството си. Едно семейство, което живее осъзнато, променя общността си. Един милион пробудени могат да променят света.“ – казва д-р Нацева.

България редом до най-големите

Тези две престижни европейски награди – за писателство и за лидерство – поставят България на картата на световните постижения. Те доказват, че български автор, български педагог и български лидер може да бъде признат сред най-значимите в Европа.

С повече от 30 международни отличия, включително „Жена на десетилетието“, „Писател на десетилетието“ и „Grand Prize Universe – Виена 2022“, д-р Стояна Нацева е сред малкото българи, които носят такъв мащабен световен авторитет.

Истории, които говорят повече от всяка награда

Да имаш признание от престижни институции е чест. Но още по-голяма чест е, когато хиляди хора свидетелстват за промените в живота си:

Красимир, който след онкологично заболяване е намерил сила да живее.

Павел, който след тежка депресия и финансова криза днес има собствен бизнес.

Иво, който е възстановил отношенията със семейството си и е започнал нов живот.

Това са истинските награди – човешките истории.

Двете европейски отличия за 2025 г. са поредната стъпка по пътя на д-р Стояна Нацева – път на отдаденост, вдъхновение и любов към хората.

Те не са просто признание за един човек. Те са признание за България. Защото с труда си и с мисията си д-р Нацева поставя страната ни рамо до рамо със световните лидери в сферата на образованието, литературата и личностното развитие.

И най-важното – чрез мисията „1 милион пробудени“ тя доказва, че промяната е възможна. Че хиляди вече са намерили нов път. Че милиони ще последват.

