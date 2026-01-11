Дарин Ангелов подкара нов джип за 150 000 евро

Последни
Румен Димитров
147
Актьорът Дарин Ангелов е решил да смени старото си  BMW с по-нов модел и вече пори софийските улици с возило, струващо близо 150 000 евро, издават запознати.

Явно усилията му на сцената и участията в „На кафе” се отплащат и той може да си позволи такава лъскава придобивка. Като „Уикенд” разкри, той има и други източници на доходи – заедно с брат си имат строителна компания, която строи усърдно жилищни кооперации.

 След болезнената раздяла със съпругата му Антония Русева, която го остави заради афера с наркобоса Кирчо Руския, Дарин пази личния си живот в тайна, но както изглежда, скъпите коли са неговото средство да се бори с проблемите. Новият джип със сигурност привлича погледите на минувачите и показва, че артистът не се оставя да потъне в сивотата на ежедневието.

