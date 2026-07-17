Дъщерята на Александър Авджиев: Съкратиха татко от БНТ месеци преди да почине

"Днес татко щеше да навърши 68 години. Хората много добре си го спомнят и как са израснали с него. Това ме зарадва", започва публикацията си младата актриса, сценарист, режисьор и продуцент, пише Ретро.

"Той остана много разочарован от някои свои колеги и приятели. Но все пак остана верен и лоялен на телевизията, на която посвети живота си", споделя Бояна.

"Беше човек, който прие да плати цената на професията си вместо на компромиса. Като цяло това е ключът, който ми остави, за да отварям всички врати".