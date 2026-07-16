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Диджей Дамян влиза в Къщата на инфлуенсърите 5

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Диджей Дамян влиза в Къщата на инфлуенсърите 5

HotArena.net
168

С ново предизвикателство се захваща Диджей Дамян. Кралят на нощния живот влиза в най-гледаното българско уеб риалити „Къщата на инфлуенсърите“, където обещава много настроение, незабравими партита и сериозна доза забавление.

Изпълнителят признава, че за първи път от години ще си позволи да не работи повече от три дни, но е убеден, че престоят му в къщата ще си заслужава.

„Ще има много купони. Аз ще съм обединител и покровител в къщата“, обещава Дамян. По думите на най-известния диджей в България вече три поколения нашенци са се забавлявали с неговата музика.

„С мен са купонясвали баби, майки, а сега и децата им“, казва с усмивка изпълнителят, който се очертава като един от най-атрактивните участници в новия сезон на уеб риалитито.

Миналата година и малката му дъщеря Димана участваше в предаването, пише България Днес.

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