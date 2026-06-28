Димо Алексиев не изтрезнява

Актьорът Димо Алексиев става все по-зле. Бившият водещ на „Игри на волята“, който бе уволнен от предаването заради шофиране в нетрезво състояние, почти не изтрезнява. Репортер на „Уикенд” засече бившата екранна половинка на Ралица Паскалева пиян на мотика в метрото в столицата. Алексиев никак не изглеждаше добре и едвам си стоеше на краката.



Всички хора го разпознаха, някои го съжалиха, други се притесниха от него и вида му. Димо приличаше на клошар и едва се удържаше да не повърне при по-рязкото спиране на метрото. Вместо да се мобилизира и да излезе от „блатото”, той очевидно затъва още повече.



Както писа „Уикенд”, за да изкара някой лев, той свири по подлезите в София и дори прави масажи срещу 60 евро, но всичко, което спечели, явно отива за алкохол.



„Той е станал като просяците, които ти искат пари уж за храна, а после ги харчат за алкохол, наркотици или цигари. При Димо е същото, постоянно ходи с „патронче” с високоградусова напитка”, разказват негови колеги.

Припомняме, че актьорът има два кредита към банки за над 80 000 евро, които почти не обслужва, и рискува жилището му да бъде отнето. Освен това дължал пари на роднини и приятели, като според някои сумите там също надхвърляли колосалните 50 000 евро. Заплатата му в Пазарджишкия театър е символична – около 1000 евро и не му стига за нищо, а той все пак има семейство, жена и деца.

Д-р Калин Генадиев в хитовия медицински сериал „Откраднат живот“ е едва на 42 години, но изглежда поне с десетилетие по-възрастен. „Мислех, че е някъде на 55 години и с изненада установих, че е доста по-млад от мен. Алкохолът не прощава!” – коментира жена, разпознава пияния актьор.



Алкохолът не само вреди на здравето, но и ускорява и процесите на стареене. Редовната му употреба води до дехидратация на организма, а това се отразява пряко върху кожата. Тя става по-суха, губи еластичност и по-бързо се появяват фини линии и бръчки. Не само външният вид страда. Алкохолът влияе негативно върху качеството на съня, мозъчната функция, сърдечно-съдовата система и черния дроб. С времето това може да доведе до по-бърза умора, намалена концентрация и по-ранна поява на здравословни проблеми, но Димо не се впечатлява от тези неща и си залага на чашката.