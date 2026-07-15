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Доукан Гюнгьор ще се снима в новия "Листопад"

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Доукан Гюнгьор ще се снима в новия "Листопад"

HotArena.net
189

Доукан ще се првъплати в образа на Мехмет, а ролята на екранната му любима Симай е поверена на младата звезда Мерих Йозтюрк, пише Галерия.

Продукцията с работно заглавие "Достойнство" ще акцентира върху предизвикателствата пред модерните семейства на фона на разрушителната амбиция за успех и материални печалби на представителите на новото поколение. 

Очаква се "Достойнство" да бъде модерна семейна драма в духа на "Листопад", преплитаща конфликти между поколенията, суровите социални реалности и забранената любов на мехмет и Симай. 

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