Доукан Гюнгьор ще се снима в новия "Листопад" https://hotarena.net/lubopitno/doukan-gyungyor-shte-se-snima-v-noviya-listopad HotArena.net

Доукан ще се првъплати в образа на Мехмет, а ролята на екранната му любима Симай е поверена на младата звезда Мерих Йозтюрк, пише Галерия.

Продукцията с работно заглавие "Достойнство" ще акцентира върху предизвикателствата пред модерните семейства на фона на разрушителната амбиция за успех и материални печалби на представителите на новото поколение.

Очаква се "Достойнство" да бъде модерна семейна драма в духа на "Листопад", преплитаща конфликти между поколенията, суровите социални реалности и забранената любов на мехмет и Симай.