Джизъса замяза на близнак на Азис

Благой Георгиев-Джизъса в последно време изглежда като брат близнак на Азис, забеляза репортер на „Уикенд”. Приликата между бившия футболист и фолк звездата е поразителна и се засилва с времето. Спортистът е прекалил и със солариума, и с черната боя за коса, което го е превърнало в двойник на ромския идол.

Откакто е започнало световното първенство по футбол, зрителите на БНТ, където Благо Джизъса редовно гостува, за да коментира мачовете, не могат да се начудят на огромната промяна във външния му вид. Който го помни само от зеления килим, трудно го разпознава. Футболистът, който в миналото беше известен основно с татусите, любовните си авантюри и искрящите зъби, в последно време не прилича на себе си. Миналата есен той си направи пластична операция на носа, после започна да боядисва косата си в черно, сега вече се вижда, че боядисва и брадата си със същата гарванова боя, а специално за коментарните студиа на световното в БНТ се е накъдрил. Сега чупливите кичури се спускат над очите му точно както на Азис или на член на страховитата ромска банда „Калашниците”. Едни хайдушки вежди, нарисувани като с въглен, му липсват, за да се превърне в абсолютен двойник на певеца.

За огромната прилика на Благо с ромския музикант съдейства и неговата отколешна страст към солариумите. Открай време той ходи като прегорял по студиа и терени, но доскоро тенът му беше леко червеникав и личеше, че е изкуствен. Сега изглежда естествено черен като на престоял под жарко слънце строителен работник. Футболистът толкова е почернял, че вече дори прословутите му татуси едва личат. Човек трябва да се загледа, за да ги види, понеже тенът му почти се слива в цвета на мастилото, с което са правени. Вероятно, ако застане до Азис, Джизъса може да се окаже по-мургавият от двамата.

Футболистът явно се харесва в този вид и продължава да поддържа въпросната визия. Както е известно, тя въздейства силно на дамите, които след всички промени във външния му вид и след всички негови истории за изневери продължават да му се лепят като мухи на мед.

Благо Георгиев е сред най-атрактивните коментатори на световното по футбол тази година. Макар че някои „експерти” го нападат, че не прави добри прогнози за развитието на мачовете и голмайсторите, други са му заклети фенове заради чувството за хумор, което винаги демонстрира. Някои дори си записват участията му, за да ги гледат отново и да се смеят с тях, показа проучване на „Уикенд”. С този успех нищо чудно БНТ да го ангажира като коментатор и за предстоящото Европейско първенство по футбол, което се очаква след две години. Дотогава кой знае на кого ще е заприличал Джизъса?