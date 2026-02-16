Актьорът и режисьор Евгени Будинов се ожени за новата си любима Поли Виткова, пише Телеграф. Преди Нова година двамата се сгодиха, а сега вече сключиха и граждански брак. Свидетели бяха актьорът Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева.

Бракът бе в скромен състав в общината в Банкя, но предизвика невероятен фурор и се превърна в истинско паметно събитие. С много хумор и закачки Будинов се ожени за Поля, която прие вече неговата фамилия. Кадиев в типичния си стил направи драматично мълчание и замисляне, когато служителката по бракосъчетанията го попита дали младоженецът и булката сключват брака по тяхна воля и собствено желание.

Според светски хроникьори Будинов е в добри отношения и с бившата си. Сегашната пък се е сприятелила и с двете му деца и не се очакват семейни драми.