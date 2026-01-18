Фънки влиза в дълъг запой

Тежки ще са следващите дни за Димитър Ковачев – Фънки. Журито в „Като две капки вода” влиза в запой, който ще се проточи почти цяла седмица.

„От 16 януари тръгвам по купони за ЧРД. Всяка вечер ще празнуваме рожден ден на някой от тайфата, а на 19-и – моя. Ще е мазало, но ще оцелеем. И друг път ни се е случвало да не изтрезняваме дни наред”, сподели пред „Уикенд” легендарният рокаджия и промоутър. И допълни, че напоследък има много участия с групата „Черно фередже” и пътувания из страната с театралния спектакъл „Веселата карета” и стендъп комедията „Приятели мои”.