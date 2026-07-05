Филип Киркоров „изненада” сина си с дамска огърлица (Видео)

Филип Киркоров изненада сина си Мартин, който е роден от сурогатна майка, с нетрадиционен подарък – дамска огърлица. На 29 юни тийнейджърът навърши 14 години и гордият татко реши да го зарадва.

„Днес е празник в семейството. Синът ми става на 14! Сега отивам да го поздравя”, каза мегазвездата на руската поп музика във видео, което публикува в социалните мрежи. След това роденият във Варна изпълнител почука на вратата на стаята. „Честит рожден, синко! Хайде, разсъни се”, казва Киркоров и подава луксозна торбичка с щампата на луксозен бранд на момчето, което се излежава на голяма спалня, която не прилича на детско легло, а на брачно ложе.

Мартин дава вид на сънен, но чевръсто взема подаръка от баща си. От торбичката той вади огърлица с кръстче от скъпоценни или полускъпоценни камъни. Бижуто би подхождало повече на нежната шия и вечерния тоалет на някоя дама, отколкото на подрастващ, но „руския Майкъл Джексън” видимо сияе от сюрприза, който поднася на наследника си. Под публикацията заваляха дежурните поздравления, но имаше и доста критики. „Какво, демонстрираш, че за теб парите са нищо ли?”; „Защо не оставиш момчето да се разсъни, а навираш телефона си в лицето му?”; „Не мисля, че синът ви се зарадва на този подарък”; „Филип, какъв беше, какъв стана”, гласят част от „най-милите” коментари.

Филип Киркоров има две деца от сурогатни майки – 14 годишният Мартин и 15-годишната Ала-Виктория. Те учат в елитен лицей в Дубай заедно с деца на богаташи от цял свят, но често пътуват с именития си татко по света. За последно бяха в Лос Анджелис, където пя на частно парти.

Филип Киркоров живее основно в Москва, където притежава луксозен многоетажен апартамент на баровската улица „Филиповски переулок” в елитния централен район „Арбат”, любим на руските милионери и на звездите от киното и музикалната сцена. Бившият мъж на Алла Пугачова се шири и в просторно имение на остров Мякинино, разположен близо до десния бряг на Москва река. Преди 5 години изпълненото в духа на френските кралски дворци имение се оценяваше на 20 милиона долара, но според брокери сега цената му е нараснала близо двойно.