Филип Киркоров с анорексия

През последните месеци Киркоров е изгубил десетки килограми, пише Ретро. Кадрите от участията му показват изпити бузи, изтънели ръце и крехка осанка, какавато досега никой не бе виждал у него.

Някои смятат, че певецът е прибегнал до модерните лекарства за отслбване от типа н оземпик. Дргуи се притесняват, че той може да е изпаднал в зависимост от наркотични вещества. Трети пък се опасяват, че става дума за хранително разтройство, което е резултат от дълбока психологческа криза.

Филип Киркоров сам призна преди време, че страда от диабет, но неговото отслабване надхвърля нормалното в такива случаи.За сега той не дава ясни отговори за рязката промяна. 
 

 

