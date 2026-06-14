Гаджето на Блатечки го угои (СНИМКИ)

Асен Блатечки не крие, че е щастлив до актуалната дама на сърцето му - банкерката Елеонора Янакиева. При всяка възможност той говори с възхищение за нея. Освен че е пленен от чара й, артистът не пропуска да похвали и кулинарните й умения, които явно са го впечатлили сериозно.

Очевидно заради вкусните й гозби в последните 2 години Асен доста се е ошишкал. Мачото качи над 10 килограма, които не може да смъкне. Тъкмо свали някое килце, но заради кулинарните умения на Елеонора бързо ги връщал. Елеонора готвела почти непрекъснато, като специалитетите й са предимно от испанската и френската кухня.

Блатечки неведнъж е споделял, че се приятелката му са намерили общ език не само като партньори, но и като родители. Елеонора също има син и дъщеря. Наследниците им бързо са се сприятелили и сега са неразделни. „Синовете ни на секундата се сработиха. Те са страшна любов и наистина са много смешни, непрекъснато ни забавляват”, разказва Асен.

Близките на двойката отбелязват, че Елеонора е внесла спокойствие и уют в живота на популярния актьор. Тя спечелила сърцето му и с умението си да създава домашна атмосфера. Не е тайна, че Блатечки е почитател на вкусната храна. Той често оставал възхитен от специалитетите, които Янакиева му приготвяла, доказвайки твърдението, че любовта на мъжа наистина минава през стомаха.