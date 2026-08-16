Стефан Курдов от „Господари на ефира” умря в бедност

Внезапно почина Стефан Курдов - известен журналист, сценарист, актьор и радиоводещ. Мнозина го помнят като кореспондент във Варна за култовото навремето телевизионно шоу „Господари на ефира”. През последните години от своя живот Курдов бе изцяло отдаден на каузата за защита на четириногите и работеше като журналист на свободна практика.



Според негови познати, в последните години живеел доста бедно и едва свързвал двата края. Взимал заеми откъде ли не, които не връщал. Преди година заборчлял и на лихвари, но някак успял да се оправи с тях. „Преди няколко месеца го видях на улицата, беше доста тъжен. Каза ми, че са му спрели тока и няма пари да си купи храна. Дадох му последните си 25 евро”, споделя негова позната.

Не е ясно от какво е починал бившия репортер на „Господарите”. Според негови близки не е страдал от никакво заболяване. Някои подозират, че се е споминал от инфаркт или инсулт.

Стефан Курдов се утвърди като един от най-гласовитите активисти в морската столица, организирайки редица протести срещу жестокостта над безпомощни животни и настоявайки за осигуряване на по-добри условия в общинските приюти. По негова инициатива в градските автобуси във Варна бяха поставени специални информационни стикери против насилието над животни. Активистът водеше постоянни преговори с община Варна за въвеждане на регулярни и хуманни програми за безплатна кастрация с цел овладяване на популацията на бездомните кучета и котки.

Стефан Курдов бе сред хората, които най-упорно настояваха пред МВР за съществени законови промени. Потребността от реформи включваше неговото искане за създаване на зоопатрули и специализирано звено „Зоополиция” към МВР. През годините бе и активист на „Възраждане”. Негови близки, съмишленици и общественици го определят като човек с чепат характер, но с огромно сърце, който оставя трайна следа след себе си. Загубата му предизвика скръб сред варненската зоозащитна общност.

„Варненската зоозащита скърби за Стефан Курдов, който беше голям приятел на животните, известен в града ни с борбата си и с многобройните си инициативи в тяхна защита и със сърцатите си призиви да бъдем добри с животните. Няма да забравим делото ти, приятелю! Ще продължим следата, която остави и на свой ред ще оставим добър пример и посока на утрешните приятели на животните, които ще продължат нашата следа. Светъл път през вечността и до следващия наш живот, в който пак ще сме заедно в редиците на Доброто за по-добър свят", написа поетесата и защитничка на правата на четириногите Снежина Алдемир.

„Въпреки противоречивия си и труден характер, Стефан беше голям приятел на животните и отдаде последните години от живота си в тяхна защита.

Благодарение на Стефан беше осъществена и кампанията със стикери против насилието над животни по автобусите на Варна”, напомнят негови приятели.

Стефан Курдов е роден на 30 ноември 1971 г. Той доби известност като репортер за Варна на „Господари на ефира” и се открояваше с провокативните си, остри въпроси. Беше и един от сценаристите на излъчваното преди 30 години предаване със скрита камера на БНТ „Пирон”. В него участваха Влади Въргала, Август Попов, Михаил Ланджев. Освен обикновени граждани в нелепи ситуации, пред камерите му попадаха и известни личности като Мариус Куркински, Илиян Михов-Баровеца и други.