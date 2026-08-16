Васил Найденов стана „шейх”. Поне такава висока чест му бе оказана от най-стария и влиятелен вестник в Хашемитско кралство Йордания. На специална церемония в София Васко Кеца получи традиционната официална мантия бишт, която в арабските страни се носи само по празници и тържествени поводи и символизира авторитет и висок обществен статус.



С подобна одежда саудитците посрещнаха Кристиано Роналдо в „Ал-Насър”. Мантията бе връчена на Васил Найденов от главния редактор на вестник „Ад-Дустур” д-р Мустафа Реалад за изключителен принос в културата. Срещата бе организирана от Анастас Терзобалиев, бизнесмен и експерт по арабските страни, Близкия изток и Африка. Снимката на Найденов с бишта цъфна в някои от най-тиражните арабски медии.

„Вашият творчески път, който продължава повече от няколко десетилетия, не е просто поредица от песни, а един духовен диалог с публиката и живо превъплъщение на чувствата, които всички ние споделяме, независимо от нашата култура или език. Вашият огромен принос към българската музика и неотдавнашното ви признание като най-обичания поп певец на всички времена са само потвърждение на това, което всички ние знаем, че вие сте изключителен глас, който създава една уникална музикална идентичност. Вярвам, че тази среща ще постави началото на един ползотворен културен диалог, който ще обогати духовния свят както на арабската, така и на българската публика. За нас ще бъде чест да ни посетите в нашата родина! Вие сте винаги добре дошъл! Приемете нашето дълбоко уважение и почит“” обърна се Реалад към Найденов.

„Много сте мили, благодаря! Нищо не ми остава, освен да благодаря! Никога не съм очаквал, че българската музика може да стигне чак до Йордания. За мен е чест! Бих искал да ви подаря моята нова песен, която все още не е излязла и се казва „Казах ли ти колко си хубава”, каза от своя страна Васил Найденов и подчерта, че музиката може да обединява цели народи и ще се радва, ако е някаква малка част от света.

Новото му парче е написано от мъжа на Есил Дюран – Борис Павлов. Очаква се Васко Кеца да го изпее на големия концерт „Белчевият род го има” на 12 октомври в Зала 1 на НДК, на който ще се изяви и композиторът Стефан Димитров. Двамата се скараха миналата година в спор за авторството на песента „Там, на завоя” и не си говорят и до днес.





