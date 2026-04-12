Георги Тошев става и актьор

След като преди няколко седмици го взеха на работа в Пазарджишния театър, където отговаря за международното сътрудничество, Георги Тошев ще става и актьор. Той вече е приел да влезе в независим проект на съвсем млади творци. Ролята му е на антагониста – неприятният персонаж в историята, научи „Уикенд”.

Филмът, в който Жоро Тошев ще участва, се казва „Добри намерения”. Намеренията на героя му обаче никак не са добри. Той няма име в лентата, наричат го Мъжът и под опеката му е главната героиня – София. Тя го нарича „тате”, но той всъщност не е много добър родител за нея, а и не е ясно дали наистина й е баща. Води я по заведения, където я кара да продава цветя, експлоатирайки детския й чар и наивност. Героят на Тошев влиза в конфликт с „добрия” в историята – Мартин, който се грижи за добруването на София.

Това е много накратко сюжетът на бъдещия филм, в който ще можем да видим актьорските умения на Тошев. Преди да завърши българска филология в Софийския университет и да стане журналист, той се е занимавал с театър, посещавайки детска актьорска школа, а след това е участвал в авангардни представления на режисьорката-експериментаторка Възкресия Вихърова. Има много приятели в артистичните среди, но с времето театърът и киното се превръщат в хоби за него, като се изключат проектите му в документалистиката, повечето от които са по-скоро разширени репортажи. Сега ще има възможност да си припомни тръпката от актьорската работа. Освен него, в проекта са ангажирани още Нелли Таукчи, която участва и в сериала на БНТ „Ком-Емине”, Драгомир Койчев, когото зрителите на Нова тв видяха в кастинг-риалитито „Вече играеш... Стоичков”, и Виктория Ленкова, която ще играе София.

Лентата ще е късометражна и няма да е скъпа. Разходите са изчислени на малко под 3600 евро. Младите хора, които работят по филма, обаче не разполагат с тези пари, затова са обявили дарителска кампания. До момента са събрали малко над 1400 евро. Актьорите в такива проекти обикновено се включват безплатно – такава е традицията у нас открай време. Дори Тошев да вземе хонорар за работата си пред камера, той със сигурност няма да е голям, така че няма да забогатее от участието си в „Добри намерения”. Наградата му е нематериална – с труда си ще може да помогне на младите творци да реализират своята идея, а за него ще остане основно удоволствието от снимките.

Официалната му работа като експерт „Международно сътрудничество” в театъра в Пазарджик май не му отнема много време, което му дава възможност да се изявява и във всякакви други полета на действие. Освен като актьор във въпросния филм, Тошев споделя в социалните мрежи, че пътува в Япония заедно с Нина Николина и нейния проект с Берковската духова музика. Освен това продава книгите си – биографии на различни популярни български творци, а и работи по нови документални филми. Въпреки всичко това, феновете му се надяват отново да го видят на малкия екран и стискат палци това да стане скоро.