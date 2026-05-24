Петя Дикова превърна мъжа си в домакиня

Поетът Илиян Любомиров отдавна е доказал, че не се вписва в клишето за типичния мъж, който стои далеч от домакинската работа. Половинката му – водещата Петя Дикова, често е заета с различни ангажименти, а през това време благоверният й поема голяма част от домашните задължения.

Любомиров не само готви, но и чисти, подрежда и се грижи за семейния уют, докато съпругата му е в Би Ти Ви. Той не крие, че не изпитва притеснение да върши „женска работа”, както някои все още я наричат. Авторът смята, че в едно модерно семейство партньорството е най-важно, а любовта се доказва чрез малките ежедневни жестове.

Разбира се, винаги се намират хора, които да му лепнат етикета „мъж под чехъл”, но Илиян не обръща внимание на подобни коментари. За него е много по-важно Петя да се чувства спокойна и подкрепяна, особено след натоварените работни дни и грижите около двамата им сина. Поетът неведнъж е споделял, че обича съпругата си безрезервно и е готов да направи всичко, за да й угоди.