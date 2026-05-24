Зомбори пак води „Гласът на България”

Владо Зомбори и Боряна Братоева водят отново „Гласът на България”. Снимките на музикалното риалити започнаха в сряда с традиционното шампанско, с което наздравица вдигнаха и членовете на журито: Мария Илиева, Дара, Иван Лечев и Меди. Само три дни след като се прибра от Виена, където спечели „Евровизия” варненката седна на червения стол, за да чуе първите желаещи да станат новата музикална звезда на България.

Както „Уикенд” първи съобщи, Братоева е подписала новия си договор и се връща в 12-ия сезон на „Гласът на България“, който ще гледаме през есента. Въпреки че тя предпочита драматичните роли в киното и театъра, продуцентите са доволни успешното й представяне в предишния сезон преди две години и били категорични, че не искат да търсят друг водещ. Същото важи и за Владо Зомбори, макар че той е все по-близък с Маги Халваджиян от конкурентната на Би Ти Ви Нова телевизия. Благодарение на все по-честите си срещи със съпругата на Маги Кремена, Зомбори успя да уреди младата и никому неизвестна Екатерина Лазаревска с главна роля в сериала „Мамник”.

Представянето на екранната Божана бе повече от компромисно, но това не попречи на Влади да набута и жена си Весела Бабинова в „Като две капки вода”. Тя не се справи успешно с имитациите, но пък прибра хонорара от предаването. На среднощното парти на „Капките” Зомбори бе един от най-търсените събеседници, защото думата му тежи пред семейство Халваджиян. Двамата с Боряна направиха своя дебют като телевизионен тандем през есента на 2024 г. в „Гласът”, като тогава актьорът реализира голям шлем в трите национални телевизии, защото по-малко от 12 месеца участва в най-гледаните предавания на БНТ, Нова и Би Ти Ви. През зимата на 2024 г. цяла България го гледаше в сериала „Вина” в телевизията-майка, а само няколко месеца по-късно той спечели формата „Като две капки вода” на Нова телевизия, който от години бие по рейтинг всички предавания. През есента пък стана лице на Би Ти Ви заради „Гласът на България”.

„Щастлив съм, че музиката продължава да звучи със страшна сила по пътя ми и да ме среща с много интересни хора, музиканти и певци! Да съм водещ на „Гласът на България“ е забавна, но и отговорна задача и се чувствам абсолютно на мястото си тук!“, каза тогава Зомбори. „С Влади сме приятели от години и се радвам, че именно сцената на „Гласът на България“ е първата, която ни събира професионално. Двамата сме много различни като темперамент и мисля, че се допълваме чудесно”, категорична е Братоева. Завръщането й слага край на слуховете, че тя е в немилост пред медията заради професионалните ангажименти на половинката си Николаос Цитиридис в конкурентната Нова телевизия. В миналото актрисата е получавала ценни уроци за сцената именно от Цитиридис, който в момента работи с Маги Халваджиян.

Жури преди две години бяха Дара, Мария Илиева и Иван Лечев, които запазват местата си и сега. Фолкаджията Меди смени Графа, който избираше таланти в 11-ия сезон. През годините чалгата е имала и други свои представители в музикалното риалити като Камелия и Галена, но за Меди това е дебют в предаването.