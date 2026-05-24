БНТ чака масово преселение от Би Ти Ви

Масово преселение на журналисти от Би Ти Ви се очаква в БНТ. Новините и актуалните предавания в обществената телевизия се поемат от Веселина Петракиева, която има 14 години опит в частната. Това е знак за предстоящи нови назначения на репортери, продуценти, а вероятно и водещи. В БНТ треперят за работата си, научи „Уикенд”.

„Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и актуални предавания“. Досега на позицията нямаше титуляр и изпълняващ длъжността беше Добрина Чешмеджиева”, съобщиха от БНТ. Петракиева има 26 години опит като журналист зад гърба си и е работила в обществената медия в самото начало на кариерата си през 2000 г. Основната част от трудовия й стаж е натрупан в Би Ти Ви, където я назначават още през 2010-а. С времето тя се издига до продуцент – любимка на колегите си, като цели 4 пъти печели вътрешнофирменото гласуване за наградата „Продуцент на годината” в Би Ти Ви. През 2021 г., след като Антон Хекимян става директор на новините и актуалните предавания в телевизията, Петракиева е назначена за главен редактор на новините. Хекимян напуска през есента на 2023-а, за да се занимава с политика, а Петракиева си тръгва през февруари 2024-а. От Би Ти Ви тогава съобщават, че е напуснала по собствено желание. Мястото й заема Асен Иванов.

След като Петракиева става шефка в БНТ, там очакват масови назначения на нейни хора от конкурентната Би Ти Ви. Логично е всеки нов шеф да се обгради със служители, на които има доверие, градено с години работа рамо до рамо. Това буди страх у много хора в обществената медия. Голяма част от тях вече очакват да им връчат предизвестия за прекратяване на трудовите договори, твърдят източници на „Уикенд”. Хората са изненадани, че Петракиева заема длъжност, на която дълго време е работела безспорният авторитет на БНТ Добрина Чешмеджиева. В телевизията са очаквали да назначат водещата на „Референдум” като титуляр на високия пост, а не да я сменят.

Встъпването в длъжност на Петракиева става три месеца след избора на новия шеф на БНТ – Милена Милотинова. В своята управленска програма, с която спечели конкурса за обществената медия, тя сложи акцент върху качествената журналистика, включително провеждане на разследвания, снимки на документални филми и публицистични предавания. Новата шефка на новините коментира, че с радост заема поста си именно в тази телевизия, защото тя е „еталон за бърза и достоверна информация, качествена публицистика и разследваща журналистика”. Въпреки тези ласкави думи за работата им, на „Сан Стефанов” 29 се притесняват, че тя най-вероятно ще ги замени с журналисти от Би Ти Ви, с които се познава от години, особено след като доста от тях напуснаха частната медия в края на миналата година заедно с колежката си Мария Цънцарова.

Извън работата си Петракиева е най-известна със своята връзка с бившия мъж на Виктория Петрова – Добромир Иванов. Двамата имат дете.