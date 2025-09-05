Последни
Популярни
Горещи

Геро сложи нови зъби за 20 бона

https://hotarena.net/lubopitno/gero-slozhi-novi-zabi-za-20-bona HotArena.net
HotArena.net
98
Геро сложи нови зъби за 20 бона

HotArena.net
98

Обичаният актьор и тв водещ Герасим Георгиев-Геро отново е в центъра на вниманието. Поводът този път е новата му усмивка, пише Ретро.

Геро официално се похвали, че си е сложил зъбни фасети в престижна дентална клиника, като дори стана рекламно лице на заведението. По негови думи изборът на клиника не е бил труден, защото останал впечатлен от работата на екипа, а за д-р Иванова той не скри: "Хубав човек и хубава жена".

Според слуховете усмивката е бартер - Геро получава безплатни зъби, а в замяна популяризира клиниката. Иначе е трябвало да се бръкне с цели 20 бона за удоволствието. 

Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.