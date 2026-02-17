Гръмна гумата на Биляниш

Певицата Биляниш публикува емоционален и остър коментар в социалните мрежи, провокиран от състоянието на българските пътища и поредните опасни инциденти, пише Телеграф.

В серия от кадри, заснети по тъмно на магистрала „Тракия", изпълнителката разказва как след нощен труд е попаднала в дълбок кратер, който спукал гумата на автомобила й и я принудил да спре в аварийната лента и да търси пътна помощ.

„Колко още коли, тирове и автобуси трябва да се обърнат на безумните ви пътища и колко хора още трябва да се сблъскат със съдба много по-тежка от поредния скъп ремонт”, пита тя в публикацията си.

Биляниш е категорична, че при разрешена скорост от 140 км/ч подобни дупки са животозастрашаващи и определя случващото се като кражба, независимо кого засяга. В текста си тя отправя директно послание към управляващите, като подчертава, че пътищата са домът и маршрутите не само на моето дете, а и на вашите“.

„Не изказвам политическа позиция, не защото нямам мнение, а защото за съжаление знам, че моето недоволство няма да направи разлика“, допълва певицата, като завършва с призив за самосезиране, преди да се стигне до фатални последици.