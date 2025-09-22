Григор и Ейса се глезят на яхта

Григор Димитров и Ейса Гонсалес продължават да се наслаждават на времето си заедно, пише България Днес. Възстановяващият се от контузия български тенисист и мексиканската актриса избягаха на романтично пътешествие с яхта. Двамата влюбени са сами в морето, далеч от хорските погледи и папараците.

На борда на лодката Ейса е по бански и показва прелести, докато Гришо мързеливо се излежава. Двойката не разкрива точната дестинация на пътешествието си, но гледките от яхтата са впечатляващи.

Само преди няколко дни Григор бе лектор на форум за дълголетие в Швейцария, но бързо е напуснал алпийската страна. Там той се видя и с известната българска лекарка и телевизионна водеща Неделя Щонова. Преди това Григор и Ейса се събраха в САЩ. Двамата обиколиха доста места в Калифорния,след което се преместиха в Ню Йорк. Димитров и мексиканската му приятелка бяха в Ню Йорк и вечеряха в известния ресторант The Corner Store.

Заведението, което „събира хората заедно“, е едно от култовите в града. Сред най-известните посетители освен филмови звезди са и Тейлър Суифт и Травис Келси. Ресторантът има дрескод елегантно облекло и ако не се спазва, достъпът може да бъде отказан. Гришо и Ейса нямаха подобен проблем и събраха погледите на останалите посетители в елитния ресторант.

Димитров се възстановява от операцията на гръден мускул и би трябвало да се завърне на турнира в Стокхолм (от 13 октомври), където през миналата година игра финал. Наскоро приятелката му Ейса Гонсалес пусна кратък клип, който показва как бившият №3 в света тича в равнинна местност в Англия още с превръзката.

„Нищо не може да го спре. Най-усърдният работяга, когото познавам. Най-дисциплинираният. Невероятно“, бе коментарът на мексиканската актриса.