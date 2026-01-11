Гриша Ганчев задръсти столичен булевард с 5-те си бодигарда

Гриша Ганчев предизвика напрежение около Националния стадион „Васил Левски“ по време на погребението на легендарния спортист Боян Радев около Коледа.

Според очевидци и присъстващи на церемонията, петима бодигарда на бизнесмена село Микре временно спряха движението по столичния булевард „Васил Левски“, за да осигурят преминаването на своя шеф. Това доведе до задръстване и недоволство сред шофьори и пешеходци в района, издават очевидци пред „Уикенд”. По думите на свидетели, Ганчев е пресякъл платното на място, където за пешеходците е светел червен сигнал, докато автомобилният трафик е бил на зелено. Ситуацията се разиграла в натоварен час, когато районът около стадиона и без това е бил под засилен контрол заради траурната церемония.

Присъстващи коментират, че действията на охраната са били демонстративни и са създали излишно напрежение в момент, който е трябвало да бъде белязан единствено от почит към големия шампион.