Грижа за уплашените кучета: Как RELAX MOON помага при стрес от фойерверки

Как да помогнем на кучето си по време на заря? На този въпрос отговарят специалистите от „Алдагон – храна за дракони“: Решението е RELAX MOON

Фойерверките и новогодишната заря носят празнично настроение за хората, но за нашите кучета те могат да бъдат източник на паника.

Кучетата имат високо чувствителен слух – те възприемат звуци, които ние дори не чуваме. Когато небето се изпълни с експлозии, светкавици и миризма на барут, техният инстинкт им казва, че има опасност.

Тъй като не разбират откъде идват звуците, те често реагират с: треперене и скимтене; бягане и опит за скриване; учестено дишане и задъхване; отказ от храна и вода; разрушително поведение или агресия.

Този стрес при кучета може да доведе до дълготрайни страхови реакции, ако не се вземат мерки навреме.

Как да помогнем на кучето си по време на заря:

1. Създайте безопасно и спокойно място. Изберете тиха стая, където кучето се чувства сигурно. Затворете прозорците и пуснете тиха музика или телевизор, за да приглушите звуците от фойерверките.

2. Останете до него. Вашето спокойствие е ключово. Говорете му с мек тон и му покажете, че всичко е наред. Не го наказвайте и не го насилвайте да се „държи добре“.

3. Подгответе се предварително. Ако знаете, че предстои празник или заря, подгответе кучето си няколко дни по-рано. Разходките в по-тихи райони, забавление с игри и успокояващи рутини могат да помогнат много.

4. Използвайте натурална подкрепа за нервната система. В такива ситуации отличен избор е RELAX MOON – хранително-билкова добавка на „Алдагон – храна за дракони“, разработена специално за подпомагане на животните при стрес.

RELAX MOON – естествена грижа при стрес и страх от фойерверки. Това е уникална комбинация от билки, витамини и аминокиселини, които заедно укрепват нервната система и помагат на кучето да се адаптира към стресови ситуации като фойерверки, пътувания, кастрация, посещения при ветеринар, фризьори и кучешки хотели.

Активни съставки и ползи:

Валериана (лечебна дилянка) – природен успокоител, намалява нервното напрежение и подпомага сърдечното здраве.

Пасифлора – облекчава тревожността и раздразнителността, повишава нивото на ГАМК в мозъка за естествено отпускане.

Магнезиев оксид – намалява умората, поддържа нормалното функциониране на мускулите и нервите.

Л-триптофан – подпомага синтеза на серотонин и мелатонин, които регулират настроението и съня.

Витамин В1 (тиамин) – защитава нервните клетки и осигурява енергия за мозъка.

Синергичният ефект на тези съставки в RELAX MOON осигурява:

Успокоение при свръхвъзбуда и стрес

Баланс на нервната система

Подкрепа за „уморените“ надбъбречни жлези

Повишена устойчивост към шум и страх

Продуктът е натурален, безопасен и подходящ при различни ситуации: фойерверки и гръмотевици; промяна на средата или собственика; агресивно или свръхактивно поведение; силна болка или хронични заболявания.

Не предизвиква привикване и няма странични ефекти.

Съвет: Давайте добавките на „Алдагон – храна за дракони“ като награда по време на игра – така кучето ще ги възприеме с положителна емоция.

Зарята може да е красива за нас, но за кучетата тя често е изпитание. С малко търпение, предварителна подготовка и помощта на RELAX MOON, можем да направим празниците по-спокойни и за тях.

Погрижете се за нервната система на своя любимец по естествен начин – с доверената формула на „Алдагон – храна за дракони“.

Нека и те празнуват с нас.

Весели Празници!