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Халил Ергюн стана жертва на телефонна измама

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HotArena.net
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Халил Ергюн стана жертва на телефонна измама

HotArena.net
189

Ветеранът на турското кино и телевизия Халил Ергюн стана жертва на мащабна телефонна измама и бил на косъм да изгуби милиони турски лири. Измамниците подложили 79-годишния актьор на психически тормоз, като поддържали денонощен телефонен контакт с него в продължение на три дни.

Казали му, че имуществото му е в опасност и трябва да бъде защитено от полицията. В последния момент негов съсед идва в дома му и се досетил, че е класическа телефонна измама. Двамата заедно отишли в полицейскто управление и подали жалба, пише Супер магазин. 

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