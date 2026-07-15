Халил Ергюн стана жертва на телефонна измама

Ветеранът на турското кино и телевизия Халил Ергюн стана жертва на мащабна телефонна измама и бил на косъм да изгуби милиони турски лири. Измамниците подложили 79-годишния актьор на психически тормоз, като поддържали денонощен телефонен контакт с него в продължение на три дни.

Казали му, че имуществото му е в опасност и трябва да бъде защитено от полицията. В последния момент негов съсед идва в дома му и се досетил, че е класическа телефонна измама. Двамата заедно отишли в полицейскто управление и подали жалба, пише Супер магазин.