И Джордан се гласи за концерт в „Арена 8888“

И Джордан се гласи да прави самостоятелен концерт в зала „Арена 8888“.

Явно в последно време стана доста модерно попфолк певците да се изявяват тъкмо в тази зала, което, разбира се, е и голямо предизвикателство. Изисква се не само солидна инвестиция, но и подготовка. Не би трябвало да се пренебрегват и финансовите рискове. Макар че досега не е имало попфолк певец, чийто фенове да са се оказали недостатъчно, за да напълнят голямата зала.

Сигурно тъкмо това мотивира Джордан, който в последно време се преобрази. Певецът отслабна значително с фитнес тренировки и стриктен хранителен режим. В най-пълния си период, призна Джордан наскоро, тежал 116 кг., а в момента е 88 кг.