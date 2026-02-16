Последни
И той се взе за пример! Явор Бахаров мръсно наказа нагъл шофьор

Актьорът Явор Бахаров се оказа в неловка ситуация, след като неправилно паркирана кола го запушила, пише България Днес. Той слязъл, за да помоли водача да премести автомобила, но шофьорът липсвал, а вратата била оставена отворена, защото собственикът слязъл само за малко.

В близост до возилото имало кофа за боклук и Бахаров решил да даде своеобразен урок, като поставил отпадъци върху шофьорската седалка и затворил вратата. По-късно актьорът съжалил за постъпката си, признавайки, че е реагирал импулсивно.   

