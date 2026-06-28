Кацаров от „Вяра, надежда, любов” имал проблеми с килограмите и алкохола

Новата звезда на родното кино – актьорът Антъни Пенев от сериала на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов”, е имал проблеми с килограмите и алкохола в миналото. Бил е със затлъстяване, призна самият той на рождения си ден миналата седмица. Личният му празник стана повод за равносметка. Любимецът на зрителите сподели в социалните мрежи проблемите, през които е минал, преди да стигне до сериала, и показа свои снимки, от които се вижда, че е бил със затлъстяване.



Той описва тогавашното си състояние: „Отчаяние, срам, изолация и алкохол. Нямах сили. Нямах работа. Нямах пари. Провалих се, но... не се предадох! И тогава: спрях алкохола! Спрях да излизам, просто изчезнах. Напуснах старата си работа. Започнах да пиша и да опознавам себе си. Да тренирам и да ставам рано. Да се храня добре и да се грижа за себе си”, пише актьорът. Явно под „нямах работа” е визирал, че не е имал работа като актьор, а не че не е работел въобще.



Благодарение на всички промени в начина си на живот, той е достигнал сегашната си физическа форма, която кара много тв зрителки тайно да въздишат по образа му на добрия доктор Кацаров. „За една година: снимах два пълнометражни филма; главна роля в телевизионен сериал; две реклами; един чуждестранен филм; един музикален клип и имах три премиери в театъра. Но най-голямата ми победа е, че отново повярвах в себе си и станах по-добър актьор, по-добър баща и най-важното – по-добър човек”, пише Антъни Пенев.

