Как да забавим стареенето? Тайната на вечната младост е в STARDUST!

Има нещо, което след определени години започва все по-често да изниква в съзнанието на човек. Това е, че той остарява. Да, това е необратимо, но този процес може значително да се забави.

Всяка една клетка в човешкото тяло ежедневно произвежда около 10 хил. свободни радикала. Те се неутрализират в митохондриите на клетката, но техните функции след около 40-45 годишна възраст значително намалят потенциала си и започва състаряването на нашето тяло. Първо това се отразява на кожата, като най-голям орган в човешкото тяло.

Основните вещества, които неутрализират свободните радикали и подобряват функциите на митохондиите, това са антиоксидантите. На пазара има много продукти, но голяма част от тях са или с ниски дозировки, или с неправилно подбрана комбинация от веществата.

Днес ще ви представя един продукт, който съм разработил с максимален ефект с оглед състав, съотношение и дозировка и усвояване. Направен е в сашета, които се приемат, разтворени във вода, за препоръчване сутрин на гладно. Всички съставки са от растителен произход. По-надолу можете да прочетете подробното описание на продукта и състав.

STARDUST

Свободните радикали присъстват постоянно в нашия организъм и са причина за окислителните процеси в него. Те са изключително силно реактивни и затова тяхното разпространение е подобно на „ефекта на доминото“. По този начин те могат да нанесат сериозни вреди върху нашия организъм:

- Ускоряват цялостните процеси на стареене;

- Водят до преждевременно набръчкване на кожата;

- Стимулират възпаленията в организма;

- Нарушават структурата и целостта на клетките;

- Увреждат стените на кръвоносните съдове и създават предпоставки за сърдечни инфаркти и мозъчни инсулти;

- Стимулират дегенеративни заболявания и процеси;

- Провокират разпространението на раковите клетки;

За да онагледим всичко това, можем да си представим какво се случва с обелен плод, оставен под въздействието на въздуха. Той много бързо потъмнява и започва да се съсухря.

Основното решение на последиците от всичко се крие в антиоксидантите. Те се свързват със свободните радикали и неутрализират действието им. На тази основа е разработен и STARDUST. Продуктът представлява комплекс от изключително мощни антиоксиданти, подбрани по вид, дозировка, съотношение и синергичен ефект, правейки ги изключително потентни.

Основният ефект от всичко това се изразява в забавяне процеса на стареене и потенциране процеса на регенерация или автофагия на клетките.

Съдържание

1. Ресвератрол – 1000 mg (Resveratrol)

Извлечен от корена на растението Японска фалопия. Мощен антиоксидант със силно противодействие срещу свободните радикали. Ежедневният му прием е част от противостареещата профилактика. Подобрява и оптимизира митохондриалната функция на клетките, където протичат окислителните процеси. Оказва въздействие върху теломерите, които са ключът към младостта. Те играят ролята на „защитни капачета“ в нашите ДНК вериги и защитават клетките от преждевременно остаряване. Ресвератролът притежава силен противовъзпалителен и противораков ефект.

2. EGCG – 1000 mg ( Епигалокатехин галат)

Екстракт от зелен чай Camellia Sinensis. Притежава силен антиоксидантен и детоксикиращ ефект. Подобрява инсулиновата чувствителност. Притежава противоракови свойства. Подпомага сърдечно-съдовата система. Забавя процесите на стареене. Подобрява нивата на холестерола.

3. Nicotinamide Ribozide – 300 mg

Това е форма на витамин B3, който се трансформира в коензим NAD + (никотинамид динуклеотид), който е ключът за производството на енергия в нашия организъм. В тялото е свързан с поддържането на цялостната жизненост и процесите на стареене. Много често чувството за обща умора може да се дължи на ниското ниво на NAD+. Насърчава активността на сиртуините (SIRT1 и SIRT3). Първият играе роля на регулировчик като казва на тялото да се бори срещу болести и стареене. Вторият реагира на студ и включва здравословната продукция на кафява мазнина.

4. CA-AKG (Calcium – Alpha – Ketoglutarate) – 500 mg

Той е ключов метаболит в цикъла на Кребс. Подобрява функцията на митохондриите, с което забавя процеса на стареене. Улеснява процеса на автофагия (рециклиране или премахване на дисфункционалните клетки). Играе роля в растежа на стволовите клетки. При 80-годишни хора нивата на AKG са само 10%, от тези на 40-годишните хора. Не може да се допълва с диета.

5. Кверцетин (Quercetine) – 500 mg

Той е флавоноид (растителен пигмент, спадащ към клас полифеноли). Получен е от цветовете на Японска акация. Намалява оксидативния стрес върху организма и щетите, които той може да нанесе. Разширява бронхите при спазъм и улеснява дишането. Потенцира действието на ресвиратрола и екстракта от зелен чай. Действа също и като пребиотик.

6. Olive Leaf extract (Хидрокситирозол)

Извлича се от листата на маслините Olea europea. Капацитетът на абсорбация на радикален кислород е най-високата, открита в растенията до момента. Единственият полифенол, който може да пресече кръвно-мозъчната бариера, което му позволява да абсорбира свободни радикали в цялата централна нервна система. Той е метаболит на невротрансмитера допамин. Намалява маркерите индикатори на възпалението, включително IL – 10, PEG – 1, C – реактивен протеин, COX – 2, TNF – a, INOS и др. Подобрява митохондриалната функция и значително увеличава производството на АТФ.

7. Spermidine (Wheat germ extract) – 10 mg

Това е биогенен полиамин, който се намира в рибозомите на живите тъкани. Той е градивна единица на клетката, без която е невъзможно нейното репликиране и възстановяване. Подпомага съхранението на нормалната дължина на теломерите, която намалява с възрастта и е един от критериите за остаряването.

8. MCT OIL – 3000 mg

Това са средноверижни триглицериди, което ги прави лесни за храносмилане. Те в случая потенцират усвояването на ресвиратрола и често се използват при нисковъглехидратни диети, за да предпазят тялото от катаболните процеси.

В следващата статия ще ви представя още един продукт, представляващ комплекс от подбрани растителни екстракти и билки, притежаващи мощни адаптогенни свойства. Те помагат на организма да се справи с ежедневния стрес, неразположение, липса на тонус и концентрация, промени в хормоналния статус и подобряват общото физическо състояние. Комплексът редуцира вътрешните възпалителни процеси, водещи до множество заболявания, често наричани с името “тих убиец”.

Казвам се Лъчезар Димитров и помагам на хора като теб да влязат в най-добрата си форма чрез индивидуални хранителни и тренировъчни програми, съобразени с твоето ежедневие, цели и физика.

След години, посветени на спорта и задълбочено изучаване на функциите на човешкото тяло, превърнах знанията и опита си в цялостна методика за изграждане на здраво, силно и енергично тяло.