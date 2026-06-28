Калина и Китин напълно трезвени на пазар в супермаркет

Княгиня Калина и съпругът й Китин Муньос напазаруваха вредни храни в столичен супермаркет в столичния квартал „Драгалевци”. Дъщерята на Симеон Сакскобургготски и известният испански мореплавател направиха обикновен седмичен пазар, но се превърнаха в атракцията в магазина, видяха папараците на „Уикенд”.



Двамата прекараха близо половин час между щандовете с хранителни продукти. Количката им постепенно се пълнеше с различни пакетирани изделия, сладкиши, чипсове, газирани напитки и други храни, които мнозина определят като „вредни изкушения“. Изборът им контрастира със здравословния режим, който уж води Калина. Княгинята и Китин си говореха изцяло на испански, доста огнено и на високи децибели, особено от стана на щерката на Кобурга. Семейството беше като излязло от сериала „Щурите съседи”. Между другото, те не си купиха алкохол, въпреки слуховете, че царската щерка прекалява с чашката от години.

Калина неколкократно се обърна към Муньос на испански език, като тонът й звучеше доста настоятелно. Най-вероятно двамата спореха какво да постави в количката. Най-дълго се чудиха около щанда със зехтин. От своя страна Китин запази изключително спокойствие и продължи да разглежда стоките по рафтовете. Той отговаряше кратко на испански и не показваше признаци на раздразнение. Мнозина клиенти завидиха на огромното му търпение. Въпреки оживения разговор между двамата, пазаруването им преминало без инциденти и без намеса от страна на служители или други клиенти.



За разлика от „Шествие за семейството”, сега Калина изглеждаше трезва и беше с нормална походка. Дъщерята на Симеон Сакскобургготски беше с доста чорлав вид и винтидж дрехи. Тя е слаба като скелет и дънките само подчертаваха кльощавите й крака. След като приключиха с покупките си, княгинята и съпругът й се отправиха към касите, където изчакаха реда си като всички останали посетители и не проявиха нетърпение да минат по-бързо. След като платиха покупките, Калина веднага започна да яде шоколадова вафла, а преди изхода се спря да си поръчва калъф за телефона по собствен дизайн. През това време Китин отиде да товари покупките в скромната им кола, която шофираше.