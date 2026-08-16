Караджов от „Бригада нов дом” се разведе за втори път

Владимир Караджов, познат на зрителите от предаването „Бригада нов дом”, отново е ерген. Строителният специалист е сложил край на втория си брак. Със съпругата му Цветелина Димитрова са се разделили след около пет години семеен живот. Двамата сключиха брак през 2021 г. и изглеждаха като стабилна двойка. Затова и раздялата им идва доста изненадващо.



Доскоро Влади и Цветелина не даваха поводи да се смята, че в семейството им има сериозни проблеми, дори напротив – изглеждаха уверени във връзката си. Явно обаче зад щастливите семейни кадри в социалната мрежа са се криели проблеми. „Раздялата не е най-трудната за приемане. Най-трудни за приемане са предателствата и умрелите обещания”, хвърли бомбата Цветелина навръх рождения ден на Влади на 6 август. Според запознати Караджов вече има нова жена и това напълно е вбесило бившата му.

Майсторът и доскорошната дама на сърцето му се запознават покрай „Бригада нов дом”, където пътищата им се пресичат заради работата. Цветелина е част от екипа на предаването като продуцент, докато Караджов се превръща в един от любимите майстори на зрителите, макар че вече не се изявява на екран. С времето професионалното им познанство прераства в любов, а връзката им стигна до олтара. През 2021 г. двамата си казват заветното „да”.. Пет години по-късно обаче пътищата им се разделят. Както изглежда, причината за краха на брака им е друга жена.

Караджов за втори път преминава през развод. От първия си брак той има син, който вече е в тийнейджърска възраст. Трудният период след първата му раздяла отдавна е останал зад гърба му. Появата на Цветелина в живота му изглеждаше като ново начало, но уви – отново се е стигнало до разлъка.

Името на Караджов неведнъж е било свързвано с любовни истории извън официалните му връзки. Преди години около него и екранната му партньорка Мария Силвестър се завъртяха слухове за романтична авантюра. Близостта между двамата в „Бригада нов дом” и добрата им химия пред камерите дадоха повод за спекулации, че отношенията им може да не са само професионални. Водещата обаче категорично прекрати подобни догадки и отрече между нея и Караджов да има любовна история. Малко по-късно Мария се появи с млад мъж, който поразително приличаше на Влади, което отново предизвика интерес сред почитателите им. Приликата между двамата мъже обаче се оказа просто любопитно съвпадение, а общото между историите им приключи дотам.

Докато личният живот на Караджов претърпява нов обрат, кариерата му продължава да се развива. Строителството е не просто професия, а семейна традиция за Влади. Той живее в просторна къща край София, която има специално значение за него, защото е построена от баща му – инженер Филип Караджов. Той е изключително уважаван професионалист и оставя впечатляваща следа в строителния бранш. Сред проектите, по които е работил, фигурират големи столични обекти и молове, както и част от летището в Мюнхен. За сина му обаче най-ценното наследство е фамилната им къща.

„Домът, в който живея, беше последната мечта на татко. Направи всичко сам. Аз тогава още не се занимавах с тези неща”, разказвал е Караджов.

Баща му си отива от този свят преди 15 години. От него Влади наследява не само любовта към строителството, но и отношението към професията. Днес сам развива строителния си бизнес и се старае да поддържа високия стандарт, който татко му е постигнал.

Противно на очакваното, професионалният път на Влади изобщо не е предначертан. Като по-млад той дори не планира да се занимава със строителство. Първоначално избира съвсем различна посока и записва в университета специалност, свързана с управлението на човешките ресурси. Впоследствие обаче работата на родителя му постепенно го привлича и той открива, че се чувства на мястото си. Занаятът, който първоначално не е смята за свое призвание, се превръща в бизнес и начин на живот.

Кариерата на бившата му съпруга Цветелина също продължава напред. След работата си в „Бригада нов дом” тя се развива като продуцент и редактор, участва в създаването на различни телевизионни и онлайн проекти. Сред по-новите продукции, с които името ѝ се свързва, е онлайн шоуто „Бачорски и златната ябълка”, чийто главен герой е бизнесменът Даниел Бачорски.



