От любовен дом до градския транспорт: Теодор на Джулиана Гани се скита немил-недраг

Мъжът на Джулиана Гани – Теодор, е забелязван напоследък по улиците и в градския транспорт в неадекватно състояние, твърдят хора от обкръжението на плеймейтката. Според тях той има сериозен проблем с тревата и прекалява с употребата ѝ, а не е изключено да приема и други субстанции. Именно това било сред причините Джулиана да загуби доверие в него и да сложи край на отношенията им.

Преди около 40 дни тя го изгонила от жилището и взела автомобила, който бил на нейно име. Оттогава Теодор се скитал немил-недраг и според близки до Гани се приютил в своеобразна комуна, където живеел с хора от съмнително обкръжение.

Джулиана категорично не искала да му дава пари, тъй като не можела да разчита на него финансово и се притеснявала средствата да не бъдат използвани за вещества. Още по-притеснителна за нея била темата с децата – според близките ѝ тя не можела да разчита на Теодор и за грижите за тях, ако той действително е в неадекватно състояние.

Така от общ дом и автомобил Теодор останал с градския транспорт и живот в обща квартира, далеч от предишния си начин на живот.

Потърсихме Джулиана Гани за коментар, но тя не отговаря на обажданията ни от няколко дни.