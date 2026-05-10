Константин е копие на майка си Мариана. Това се видя в от едно от видеата, които Ивка Бейбе – някогашната репортерка в дискотеката на певеца, пусна в социалните мрежи от концерта му в зала „Арена 8888“ на 21 март. Тъкмо покрай мащабното събитие феновете видяха за първи път майката на певеца, която иначе страни от медийни изяви.

Приликата между двамата е очевидна. Коцето май е взел от нея и чувствителността си. От татко си пък сигурно е наследил чувството си за хумор. Иван Славчев го демонстрира и малко преди концерта на известния си син в зала „Арена 8888”. Възрастният мъж заяви с широка усмивка, че Коцето е много притеснителен и сантиментален. Толкова, че първата му жена е именно съпругата му Надежда. Иван го знаел от жена си Мариана. Така той направи забавен опит да развали имиджа на плейбой, който Коцето имаше поне до преди да се ожени. И след това са се носили слухове, но певецът ги е отричал.

„Много добро момче! То ми беше другарче във всичко“, сподели Мариана, която била учителка преди да се пенсионира. По времето, когато била бременна с Константин, нямало изследване с видеозон. „И мислех, че ще е момиче“, каза майката на певеца. Днес тя се радва и на внуци, и на внучки. От баткото на Коцето – Светослав, който по професия е гемолог – прави диагностика и оценка на скъпоценни камъни, Мариана има голям внук, който е ветеринар със собствена клиника. Сестра му пък е още малка – на 7 години е. Таткото Светослав е познат на зрителите на Би Ти Ви като участник в последния сезон на риалитито „Сървайвър“, в което стигна до финалната битка. Пенсионираната учителка има две внучета и от малкия си син Константин. Мариана, която е кръстена на баба си и е на 15 години, има музикален талант, който вече показа в дует с татко си. Брат й Александър пък е на 11.

По майчина линия родата на Коцето са видни софийски интелектуални, а пък по бащина – трудолюбиви хора от Монтанско. Прапрадядо му е брат на писателя Елин Пелин. В неговата къща са обесили Васил Левски. През 1903г. братът на писателя сменя имота и взема друг на ул. „Мърфи“. „Защото не е добра карма в твоя двор да са обесили най-великия мъж на България – Апостола на свободата“, казвал е Коцето.

Той се гордее, че много от предците му са завършили висше образование в чужбина. Дядо му Константин, на когото е кръстен, също се образовал на запад и след това работел в екипа на кмета на София Иван Иванов. „Заедно започнали да правят т.нар. Хидровъзел „Сталин”, след което става язовир „Искър“, разказвал е Коцето. В комунизма всички в софийския род на певеца станали врагове на народа. Дядо му и кметът Иван Иванов били арестувани и правени в затвора. „Но няма специалист от СССР, който да оглави този голям проект“, припомнял е Коцето. Историята разказва, че инж. Иван Иванов бил помилван на 9 декември 1946г. и включен в хидротехническото строителство в България. През следващата година му било възложено ръководството на комисия за проучване, проектиране и построяване на язовир „Искър“. „Просто дядо ми е имал късмета с кмета Иван Иванов да бъдат толкова талантливи и да останат живи, и да завършат този проект. В комунизма всички бяхме бедни, а ние още по-бедни“, разказвал е Коцето.

Той е изтъквал, че в комунизма взели всичко на родата му. Само че майка му Мариана се влюбила в баща му, който бил комунист. А дядото на Иван Славчев – даже активен борец.

Иван Славчев, който работел в системата на МВР, бил строг, но справедлив със синовете си. Като поотраснали, той често се шегувал с тях, че каквито са силни, могат да станат чудесни охранители или хамалини на Сточна гара, където да разтоварват вагони. Бившият служител на МВР ги подкрепял, докато спортували активно, и после, когато се насочили към други поприща.

И Константин, и Светослав са завършили спортното училище „Левски-Спартак“. Певецът има своите постижения, но не може да се сравнява с брат си, който има 40-50 медала, в 10 клас станал шампион по висок скок. Светослаав бил сред тримата най-добри ученици на випуска. Тренирал при световната рекордьорка Йорданка Благоева. Светослав завършил НСА с две специалности – учител по физическо и треньор по лека атлетика, но после се посветил на гемологията. Коцето пък избрал музиката. Баба му често плачела на баладите му, споделяла е самата тя при медийна изява покрай внука си.

Константин и роднините му са много сплотени и задружни. Той, брат му Светослав, както и братовчедка им – певицата Лияна, винаги са обгрижвали по-възрастните в родата. Най-голямото изпитание досега за тях беше в пандемията. Бащата на Коцето беше в „не леко състояние“, когато се разболя от коронавирус, сподели малкият му син тогава. За щастие, лекарите в Пета градска болница успяха да го стабилизират, за което певецът благодари при изписването на татко си.