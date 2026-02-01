Последни
Популярни
Горещи

Константин спря рязко алкохола

https://hotarena.net/lubopitno/konstantin-sprya-ryazko-alkohola HotArena.net
Румен Димитров
210
Константин спря рязко алкохола

Румен Димитров
210

Константин спря рязко алкохола, похвали се самият той. Певецът се отдал на здравословен начин на живот, тренировки във фитнеса в просторната си къща в покрайнините на столицата и репетиции за концерта си на 21 март в зала „Арена 8888“.

 

Тъкмо заради голямото музикално събитие, попфолк певецът направил пълен рестарт на живота си. Започнал годината с традиционната профилактика. Константин си направил пълни медицински изследвания, за да се увери в отличното си здраве. Освен това, вече втори месец певецът следва стриктен режим. Със ставането сутрин той отива тича на пътеката в домашния си фитнес. След това закусва, като набляга на протеините. Това правило Коцето спазва и на обяд, и на вечеря.

През деня изпълнителя ходи на репетиции за концерта си, а участията по нощни клубове е намалил до минимум. Той имал по 2-3 изяви в големи дискотеки, колкото да не го забравят хората. Константин намалил драстично ангажиментите си, за да пази гласа си, а и за да може да спазва режима, който си е наложил.

„Сега като спрях рязко пиенето, защото на участие всяка вечер не може – две-три, четири, пет, шест големи, профилактично... И сега като спрях всичко! Аабе да не се повредя нещо?!“, възкликна Коцето уж на шега в предаването „Преди обед“ по Би Ти Ви, в което гостува преди дни. Оказва се, че изпълнителя на „Черна роза” за първи път спира пиенето от 27 години. Той не уточнява дали се е отказал и от другите „екстри”, с които често гарнира живота си.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.