Криско не слиза от самолета

“Старият Криско" не може да си поеме въздух от участия, като последното се състоя в английската столица Лондон. Месец май е изключително натоварен за звездата, като буквално има концерти през дни, провеждащи се както в България, така и в чужбина. Майското турне е в разгара си и Криско изглежда изключително зает, като буквално програмата му е запълнена догоре и има участия почти през ден, пише Телеграф.

„Ще помня този концерт дълго. Благодаря ви, че бяхте част от поредицата „Старият Криско", написа той, след като направи мега шоу в The Clapham Grand в английската столица Лондон. Макар и повечето от датите му да са запазени за български градове и публика, все пак има и доста в чужбина.

Турнето започна с препълнени зали в Мюнхен Франкфурт, а без дори да спре за секунда, продължи към българите в Англия, за да ги зарадва със стари и нови хитове. Това беше първият път, в който британската публика се срещна с проекта на хитмейкъра “Старият Криско", който проследява цялата му над 20-годишна кариера. Хитове от „Щото е маймуна" до “Ела и си вземи" огласиха пълната зала, а на моменти рапърът дори не можеше да продължи участието си заради безкрайните викове на неговите фенове.