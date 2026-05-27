Камен Воденичаров с боклукчийска униформа за 60-ия си рожден ден

Камен Воденичаров с боклукчийска униформа за 60-ия си рожден ден

Камен Воденичаров стана на 60 години на 13 май, но празнуването му продължи няколко седмици, тъй като неговите колеги от две телевизии го почетоха подобаващо пише Филтър.

Шоуменът първо бе гост в "7/8" в предаването "Вечерята на Ку-ку бенд". Накрая певецът дори внесе торта в студиото, а Евгени Димитров-Маестрото му подари икона. 

Камен, който сега всяка делнична вечер води играта "Последният печели" по БНТ, призна, че 60-ата годишнина определено го е стреснала. Сега за първи път си дал сметка, че момчето е още живо в душата му. А и професионалните му ангажименти не му дават възможност да се отпуска.

 

