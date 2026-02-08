Кубилай Ака избяга от ревността на Хафсанур

Последни
Красавицата от „Ако обичаш силно” принудила годеника си да се изнесе от общия им дом със скандали за щяло и нещяло

 

Хафсанур Санджактутан сложи край на връзката си с Кубилай Ака, тръбят в последните си броеве турските таблоиди. Аркашките все още не са оповестили официално раздялата си, но има доказателство, че отношенията им са приключили – красавицата от „Ако обичаш силно” е премахнала от инстаграм всички снимки, за които е позирала с годеника си. Доскоро двамата крояха планове за брак и сватба, но явно венчавката им няма да се състои.

 

Според близки до разпадналата се звездна двойка, разлъката е настъпила заради ревността на Хафсанур. 25-годишната хубавица се карала на любимия си всеки път, когато погледнел друга жена, а го овиквала и заради закъсненията му. Накрая нервите на екранният Джеласун от „Ямата” не издържали и той си изнесъл багажа от жилището, което обитавал със скандалджийката.

Кубилай и г-ца Санджактутан се залюбиха през 2024-та. По онова време те заминаха заедно за бляскавия Кан – първото им съвместно пътуване зад граница, и папапарашки снимки от летището ги издадоха, че са гаджета. По-късно пък бяха забелязани да се целуват на сватбата на Еданур – сестрата на Хафсанур, и вече нямаше никакво съмнение, че връзката им е много сериозна. 

Когато преди време сексапилната госпожица беше в Бразилия за рекламни снимки, избраникът й всеки ден й пращаше букети от Турция. „Прекалено съм разглезена от теб, Кубилай Ака! Успяваш да ме зарадваш дори когато съм на другия край на света”, сияеше младата актриса в социалните мрежи. Сега тя ще трябва да направи опит да си върне избягалия от ревността й годеник или да си намери друг галантен мъж, който да я затрупва с цветя с повод и без повод.

Припомняме, че хубавата Хафсанур е жената, която преди 3-4 години прелъсти Буура Гюлсой и стана причина за развода му. Телевизионният Гюней от „Север Юг” се предаде пред чара й на снимките на теленовелата „Между нас и света”, а малко по-късно съпругата му Нилюфер подаде молба за разтрогване на брака.

 

 

 

