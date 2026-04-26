Лазар от „Мамник” е гадже на акушерка от „Вяра, надежда, любов”

Има много гореща връзка между най-коментираните бг сериала напоследък – „Мамник” на БНТ и „Вяра, надежда, любов” на Би Ти Ви. След като се разбра, че основната актриса в първия – Екатерина Лазаревска – е гадже на Калоян Трифонов, изиграл Геле във втория, „Уикенд” разкри още една любовна история между актьори в двете продукции. Гринго-Богдан Григоров, който влезе в ролята на възкръсналия Лазар от „Мамник”, от години има връзка с Мария Манолова, която играе акушерка в болница „Вяра, надежда, любов”.

Още през януари се заговори, че гаджето на Гринго се казва Мария, понеже той беше пуснал снимки с нея в социалните мрежи. Но коя е тази Мария? „Уикенд” първи разкри нейната самоличност. Това е млада актриса, родом от Бургас, която е учила „Актьорско майсторство за драматичен театър” в един и същи клас с Григоров. Двамата са се влюбили още като студенти на Пламен Марков в НАТФИЗ. Към днешна дата Гринго-Богдан е голяма звезда, благодарение на превъплъщението си в хитовия „Мамник”. Мария Манолова също участва в хитов сериал, макар и да не е в главна роля. Стройната красавица играе акушерката Ивета Найденова във „Вяра, надежда, любов”. Героинята й е от ромски произход и гледа на кафе на всички желаещи медици, както и на пациенти на болницата.

Манолова прави впечатление с високата си манекенска фигура, която много подхожда на атлетичния Гринго, изявявал се като модел в миналото. Освен в сериала на Би Ти Ви, Мария е актриса на щат в Сливенския театър, чиито представления често гастролират на различни сцени в страната ни. Затова младата брюнетка непрекъснато е на път. Подобна съдба споделя и любимият й. Той играе в две театрални трупи – на театър „София” и на Варненския театър, като също непрекъснато пътува. Въпреки това двойката успява да поддържа връзката си вече няколко години.

Преди хубавата Мария актьорът, когото напоследък всички наричан Лазар заради „Мамник”, е имал връзка с друга хубава своя колежка, чийто външен вид е пълна противоположност на актуалната му половинка. Това е дребничката и светла Поли Недкова, която е 4 години по-голяма от Гринго и Мария, родени пред 1998 г. Актьорът се засича с нея във Варненския театър, където Поли играеше, преди да се опита да стане звезда, репортерствайки в „Преди обед”. Двамата изглеждат щастливи заедно, но въпреки това връзката им приключва. Днес той е с Манолова, а тя – с ергена от първия сезон на „Ергенът” у нас – Виктор Стоянов.