МАДОНА ШОКИРА: Джон Кенеди беше най-добрият ми любовник!

Попиконата Мадона направи едно от най-изненадващите си признания през последните години, докато промотира новия си албум „Confessions II“. В разговор за Grindr певицата разкри, че покойният Джон Ф. Кенеди-младши е бил „най-добрият секс“ в живота ѝ – но с уточнението, че ще говори само за починали свои партньори.

Видеото, заснето с драматурга Джереми О. Харис, Боб Драг Куин, танцьорката Айви Мюглер, дизайнера Раул Лопес и Марчело Гутиерес от ID, включва поредица от провокативни въпроси към звездата.

В един от най-коментираните моменти Лопес пита директно: „С кого беше най-добрият ти секс?“

Мадона първоначално отвръща: „Ще споменавам само мъртви хора“, след което прошепва името на Джон Ф. Кенеди-младши. Реакцията на присъстващите е бурна, а самата певица потвърждава с усмивка думите на Лопес, че наследникът на прочутата фамилия е бил „добро лошо момче“.

Мадона и Джон Ф. Кенеди-младши имат кратка връзка в края на 80-те години. По това време той се среща с актрисата Кристина Хааг, а певицата е омъжена за Шон Пен.

Подробности за отношенията им се появяват и в книгата „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ на РоузМари Теренцио и Лиз Макнийл, издадена през 2024 г. Според близък приятел на Кенеди, отношенията между двамата са били предимно физическо привличане. „Мадона беше просто една афера Нищо повече“, твърди източникът в книгата.

Същият приятел разкрива, че певицата била изключително внимателна по отношение на превенцията срещу ХИВ, което поставяло определени граници в интимните им отношения. Въпреки това двамата „се забавлявали по други начини“, а Кенеди-младши бил впечатлен от красотата на звездата.

Джон Ф. Кенеди-младши, син на убития американски президент Джон Ф. Кенеди, остава една от най-обсъжданите личности в американския хайлайф до трагичната си смърт през 1999 г.

Междувременно Мадона продължава да поддържа имиджа си на артист, който не се страхува от провокации. Освен Кенеди-младши, сред известните ѝ покойни партньори са споменавани още Жан-Мишел Баския, Люк Пери и Тупак Шакур.

Новото видео с участието на певицата ще бъде достъпно в платформата „Grindr Presents“, както и в официалните акаунти на приложението в YouTube и Instagram. Компанията вече обяви и лимитирана серия винилови издания на „Confessions II“.